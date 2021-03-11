Страны ЕС назначили срок отказа от бензиновых моторов

Несколько стран ЕС, включая Австрию, обратились в Еврокомиссию с письмом. Они призвали к поэтапной отмене продажи бензиновых и дизельных автомобилей. Государства выступают также за создание более совершенной инфраструктуры для экологически чистого транспорта и за ужесточение нормы выбросов углекислого газа, сообщает газета Die Presse.

По данным нидерландского дипломатического представительства в Брюсселе, помимо Австрии, в числе отправителей письма названы Бельгия, Греция, Дания, Мальта, Ирландия, Литва и Люксембург. Бельгия, Дания и Нидерланды уже давно планируют постепенно выводить из эксплуатации автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года, Франция - с 2040, как и Великобритания, не входящая в ЕС. В Норвегии, еще одной стране, не входящей в ЕС, ориентируются даже на 2025 год. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступает за отказ от бензиновых моторов в 2035 году.

"Дни двигателей внутреннего сгорания сочтены", - заявил автомобильный эксперт Greenpeace Бенжамин Штефан. В компаниях Volvo и Volkswagen заявили о стремлении постепенно увеличить выпуск автомобилей на электрическом ходу.