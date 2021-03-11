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Рубрика: Культура

Студия Disney проверила свою анимацию на расизм и политкорректность

Текст: Валерий Кичин
В мире нарастают безумства слетевшей с катушек политкорректности. В благое дело включилась студия Диснея - та, что целый век воспитывала в человечестве доброту, терпимость и чувство справедливости. Теперь она решила потешить бдительность и учинила строгую ревизию своим любимым в народе фильмам.
Кадр из фильма "Коты-аристократы". Фото: Kinopoisk.ru Кадр из фильма "Коты-аристократы". Фото: Kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Коты-аристократы". Фото: Kinopoisk.ru

И обнаружилось, что в фильме "Питер Пен" 1953 года в непозволительно стереотипной манере изображены коренные народы, не отражено разнообразие и богатство их культурных традиций. Их там оскорбительно зовут "краснокожими", они лопочут на каком-то невразумительном языке, и Питер Пен даже надевает издевательски головной убор с перьями, что говорит о его неуважении к национальным ритуалам и традициям.

Фото: iStock
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Еще хуже обстоят дела в фильме "Аристокоты" 1970 года, где один из котов представляет собой сущую карикатуру на восточно-азиатский тип с преувеличенно раскосыми глазами и торчащими зубами. Этот кот поет на плохом английском и, что совсем непозволительно, играет на пианино китайскими палочками для еды.

В картине 1960 года "Швейцарская семья Робинзонов" в качестве типичной иностранной угрозы поданы пираты. У них лица либо желтые, либо смуглые, макияж гротескно аляповат, прически неряшливы и украшены нелепыми узлами - одно слово варвары.

Наконец, фильм "Дамбо", корнями уходящий в 1941 год, там совершенно непозволительны вороны. Они устраивают подобие расистских шоу - тех самых, где белые клоуны с намазанными ваксой лицами в изодранной одежде изображали порабощенных чернокожих людей на южных плантациях, нещадно их гиперболизируя и оглупляя. А фронтмен этой группы носит имя ворон Джим, а ведь как раз именем Джима Кроу был назван закон, освящавший сегрегацию во многих штатах страны.

Запретить эти фильмы студия не решилась - в век интернета уничтожить картины совсем, как это бывало в век кинопленки, стало невозможно. Выход нашли в предупредительных титрах, которые будут появляться за 10 секунд до начала крамольного фрагмента и сообщать детям, что показанное в дальнейшем будет крайне предосудительно, неполиткорректно и не отвечает требованиям нашего гуманного времени. Для этих фильмов теперь установлено и возрастное ограничение 7+.

Но лиха беда начало. Мне теперь не дают покоя раскосые глаза Бэмби - что хотели сказать этими глазами создатели подозрительного диснеевского фильма? И почему именно Белоснежка пробуждает от варварского существования семерых гномов, высокомерно игнорируя их коренные культурные традиции? И почему эти гномы изображены так карикатурно - с большими носами и кривыми ногами? И почему они вообще - гномы?

Пришла пора ревизовать весь мировой кинематограф. И полностью исключить из употребления черно-белое кино как сугубо расистское: оно игнорирует колористическое разнообразие многоцветных народов мира.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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