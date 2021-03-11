Суточная смертность от коронавируса в Бразилии превысила 2 000 человек

Бразилия в среду в четвертый раз с начала марта побила собственный рекорд по суточной смертности от COVID-19 - жертвами вируса за минувшие 24 часа стали 2 286 человек. По этому трагическому показателю страна заняла первое место в мире.

Система здравоохранения Бразилии работает на пределе своих возможностей. Бразильский Фонд им. Освалдо Круза (Fiocruz) - один из самых авторитетных исследовательских институтов в области вирусологии в Латинской Америке - во вторник опубликовал крайне тревожные цифры. В 20 из 27 регионов страны фонд палат интенсивной терапии, предназначенный для лечения коронавируса, заполнен более чем на 80 процентов. В половине бразильских штатов этот показатель превышает 90 процентов. А в таких городах как Порту-Алегри (столица южного штата Рио-Гранди-ду-Сул) и Кампу-Гранди (столица штата Мату-Гросу-ду-Сул) заполняемость палат интенсивной терапии превышает 100 процентов.

Из разных регионов страны приходят новости о том, что люди погибают, так и не дождавшись своей очереди в реанимацию. И это уже не единичные случаи. В штате Сан-Паулу с начала марта в ожидании ИВЛ погибли 38 человек. В Санта-Катарине своего часа попасть в палату интенсивной терапии ожидают 419 человек. С конца февраля по 10 марта его так и не дождались 79 бразильцев.

Региональные власти стараются аккуратно ужесточать карантинные меры, что вызывает общее недовольство населения. Одни бразильцы выходят на улицы протестовать против закрытия торговых точек, в то время как другие ругают глав регионов за запоздалые решения. По их мнению, именно нерешительность местных властей привела к нынешней ситуации.

В столичном регионе в конце февраля закрылись театры, рестораны, салоны красоты, магазины одежды и торговые центры. Однако эти меры не помогли остановить рост заболеваемости. Некоторые магазины и салоны красоты все же продолжают работу, хоть и подпольно. Каждые выходные полиция выявляет закрытые вечеринки, на которых присутствуют сотни людей. Это спровоцировало губернатора Федерального округа ввести с понедельника комендантский час. Теперь в период с 22.00 до 5.00 на улицах разрешено находиться только в экстренных случаях. Иначе придется заплатить штраф в две тысячи реалов, что в пересчете на российскую валюту составляет порядка 26 тысяч рублей. Подобные ограничения в большей или меньшей степени действуют во всех регионах страны.

Тем временем, в Бразилии продолжается процесс вакцинации. Первую дозу вакцины здесь получили уже девять миллионов человек, или 4,26 процента населения страны. Вторую прививку сделали немногим более трех миллионов человек.

На фоне перебоев в поставках вакцин и активного вещества, необходимого для их производства, и постоянных рисков срыва Национальной программы вакцинации населения в среду президент Болсонаро подписал сразу три закона, упрощающие закупку прививок от COVID-19. Один из них снимает ограничения на приобретение препарата властями на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также дает возможность закупать вакцины частным компаниям. Второй позволяет импортировать вакцины до их одобрения Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) и дает этому органу семь рабочих дней, чтобы дать препаратам временное одобрение на применение на территории страны.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 10 марта, за минувшие сутки в стране выявлено 79,9 тысячи новых случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии коронавирус здесь обнаружен у 11,2 миллиона бразильцев, его жертвами стали более 270 тысяч человек.