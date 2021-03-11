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11.03.2021 23:52
Рубрика: Общество

Татьяна Москалькова: В пандемию усилилась дискриминация женщин

Текст: Елена Яковлева

В пандемию более выраженный характер обрела дискриминация женщин, считает Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сказала об этом в своем обращении, зачитанном в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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"Принижающие роль женщины стереотипы общества, конкуренция между традиционными и семейными ценностями и возможностями реализации женщиной себя, своих целей, амбиций, дискриминация по признаку пола и даже такое страшное явление, как домашнее насилие, это все еще пока с нами, - говорит российский омбудсмен в своем заявлении. - В условиях распространения COVID это обрело более выраженный характер".

Татьяна Москалькова напомнила на круглом столе, что обеспечение гендерного равенства является одной из важнейших задач мирового сообщества.

"Расширение возможностей для самореализации женщины является важнейшим приоритетом и в российской политике", - сказала она, отметив, что несмотря на ярко выраженную тенденцию усиления роли женщин во всех сферах общества, к сожалению, остается нерешенным целый ряд вопросов, связанных с защитой их прав.

По словам федерального омбудсмена, права женщин сегодня являются предметом самого пристального внимания во всем мире, и ущемляя их права, люди протестуют против самой природы и прогресса.

Эта же тема обсуждалась во время посещения российского дома прав человека главой генерального директората по программам Совета Европы Вереной Тейлор.

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На встрече обсуждалась реализация национальной стратегии действий в интересах женщин, защита права на здоровье в условиях пандемии, вопросы ресоциализации осужденных и перспективы дальнейшего сотрудничества.

По словам Татьяны Москальковой, совместные мероприятия позволили поделиться лучшими наработками в сфере защиты прав человека и познакомиться с механизмами и инструментарием для разрешения существующих проблем на практике.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека

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