Три человека убиты во время перестрелки в Хьюстоне

Полиция Хьюстона (штат Техас) сообщила на своей страничке в Twitter о серьезном происшествии на одной из городских улиц.

Там произошла перестрелка, в результате три человека погибли, один доставлен в госпиталь с серьёзными ранениями. Другие подробности ЧП не раскрываются.

Между тем это уже не первая стрельба в Хьюстоне на этой неделе. Так, 9 марта в 3.40 ночи по местному времени на Фаннин-стрит погиб 31-летний баскетболист, коммунистический активист и рэпер Хавьер Роберсон, выступающий под сценическим псевдонимом Обе Нуар. Как пишут городские СМИ со ссылкой на очевидцев, Роберсон бежал по улице, заслышав издали звуки выстрелов. Однако он все же не смог скрыться от машины, из которой выскочили двое неизвестных и застрелили его. Ведется расследование.