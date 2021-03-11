Турция с 15 марта вводит для туристов электронные анкеты

По имеющейся информации, минздрав Турции отменил бумажную анкету для въезжающих в страну. Заполнять электронную анкету нужно будет до вылета, а затем предъявлять ее в распечатанном или в электронном виде на каком-либо устройстве.
Как отметили в Ассоциации туроператоров России, другие авиаперевозчики пока не информировали об изменении правил въезда в Турцию. Также нет такой информации и в турецких СМИ. Но ссылка на анкету на сайте минздрава Турции является рабочей.
Как указано на сайте для заполнения анкеты, такая мера введена для защиты здоровья во время пребывания в Турции и актуализации информации о коронавирусе.
В анкету будут вноситься паспортные и контактные данные, национальность, пол и другая информация. По оставленным данным власти Турции рассчитывают связываться с гостями, если в их окружении обнаружат заболевших коронавирусом.
За предоставление неверной информации к туристам могут быть применены административные меры вплоть до временного запрета на въезд в Турцию.