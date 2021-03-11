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11.03.2021 22:14
Рубрика: Происшествия

Участницу международной преступной группы приговорили к 10 годам колонии

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг суд огласил приговор директору казначейства одного из молдавских банков Елене Платон. В ходе следствия были собраны доказательства того, что она причастна к незаконному выводу из России свыше 126 млрд рублей.

Фото: Вадим Денисов/ ТАСС
В России заочно предъявлено обвинение бывшему молдавскому политику

"Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон. Судом Елене Платон назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Этим уголовным делом занимался Следственный департамент МВД РФ. Фигурантами расследования были восемь участников международного преступного сообщества. Следователи установили, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец одного из молдавских банков брат Елены Вячеслав Платон совместно с известным в Молдавии политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов.

Фактические владельцы ряда российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин предоставили им свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления. Вместе с директором казначейства молдавского банка Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля мошенники обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета молдавского банка BC Moldindconbank S.A.

Когда эта группа и ее финансовые махинации были вскрыты, организаторы преступной деятельности Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон скрылись и были объявлены в международный розыск. Суд заочно отправил их под стражу.

Остальных участников этой масштабной аферы арестовали. Им предъявили обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Четверо обвиняемых, в том числе Елена Платон, полностью признали свою вину и дали развернутые показания на руководителей и участников международного преступного сообщества, а также на других задействованных в криминальной схеме лицах. Что, впрочем, не освободило их от ответственности за совершенные преступления.

Дело международной банды Владимира Плахотнюка дошло до суда

3 февраля 2021 года Пресненский районный суд Москвы признал Александра Григорьева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) и частью 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов). За руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций по подложным документам в особо крупном размере его приговорили к 12 годам лишения свободы. Срок он будут отбывать в колонии строгого режима.

Уголовное дело Олега Кузьмина сейчас рассматривают по существу в Тверском районном суде Москвы.

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