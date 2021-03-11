Участницу международной преступной группы приговорили к 10 годам колонии

В четверг суд огласил приговор директору казначейства одного из молдавских банков Елене Платон. В ходе следствия были собраны доказательства того, что она причастна к незаконному выводу из России свыше 126 млрд рублей.

"Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон. Судом Елене Платон назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Этим уголовным делом занимался Следственный департамент МВД РФ. Фигурантами расследования были восемь участников международного преступного сообщества. Следователи установили, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец одного из молдавских банков брат Елены Вячеслав Платон совместно с известным в Молдавии политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов.

Фактические владельцы ряда российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин предоставили им свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления. Вместе с директором казначейства молдавского банка Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля мошенники обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета молдавского банка BC Moldindconbank S.A.

Когда эта группа и ее финансовые махинации были вскрыты, организаторы преступной деятельности Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон скрылись и были объявлены в международный розыск. Суд заочно отправил их под стражу.

Остальных участников этой масштабной аферы арестовали. Им предъявили обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Четверо обвиняемых, в том числе Елена Платон, полностью признали свою вину и дали развернутые показания на руководителей и участников международного преступного сообщества, а также на других задействованных в криминальной схеме лицах. Что, впрочем, не освободило их от ответственности за совершенные преступления.

3 февраля 2021 года Пресненский районный суд Москвы признал Александра Григорьева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) и частью 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов). За руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций по подложным документам в особо крупном размере его приговорили к 12 годам лишения свободы. Срок он будут отбывать в колонии строгого режима.

Уголовное дело Олега Кузьмина сейчас рассматривают по существу в Тверском районном суде Москвы.