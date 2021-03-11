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11.03.2021,  
09:55
Текст:  Светлана Цыганкова

Ударный беспилотник "Гром" сможет управлять роем из десяти "Молний"

Фото: Григорий Сысоев \ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев \ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев \ РИА Новости

Перспективный беспилотный летательный аппарат "Гром" сможет управлять роем из десяти ударных дронов "Молния".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. И добавил, что "Гром" будет в состоянии управлять роем беспилотников, запущенных с другого авиационного носителя.

О некоторых особенностях "Грома" рассказывал генеральный конструктор компании "Кронштадт" Николай Долженков, которая и разработала беспилотный летательный аппарат. Сообщала об этом и "РГ". Новый беспилотник будет действовать в связке с истребителями типа Су-35 и Су-57.

Кстати, в группе компаний "Кронштадт" отметили ударные возможности "Грома". У него есть четыре точки подвески - по две под консолями крыльев и внутри фюзеляжа.

Взлетная масса "Грома" - семь тонн, боевая нагрузка - до двух тонн. Он сможет уничтожать ПВО неприятеля. Размах крыла - десять метров, высота - 3,8, длина - 13,8 метра.

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