В Британии выявлен новый вариант коронавируса

Британские специалисты выявили новую разновидность коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, такая информация поступила от британского управление по охране общественного здоровья.

"Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии", - отметили в ведомстве. При этом уточняется, что речь идет о людях, недавно прибывших с Антигуа.

Также сообщается, что завершилось выявление контактов и дополнительных случаев пока не зафиксировано. Кроме того стало известно о выявлении четырех новых случаев заражения штаммом коронавируса, известным как "бразильский".