В Госдуме не удивились японскому предложению блокировать Курилы

В вызвавшем резонанс предложении заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России нет ничего нового, а российская позиция по этому поводу записана в Конституции. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао.

Ранее тот выразил мнение, что Японии необходимо продемонстрировать готовность заблокировать проливы для решения "территориального вопроса".

В японской политической среде в очередной раз пытаются обострить тему, которую они называют проблемой "северных территорий", констатировал Новиков. Он отметил, что такие попытки совершаются вновь и вновь, "поэтому ничего нового в этой ситуации нет".

"Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории", - подчеркнул депутат.