В Норвегии призвали отказаться от поездок на праздники

В Норвегии правительство призывает людей воздержаться от поездок во время пасхальных каникул из-за растущего количества инфицированных коронавирусом. "В последние недели цифры снова выросли, и вскоре доминирующим станет более заразный штамм вируса", - цитирует Die Presse премьер-министра Эрну Сольберг. Она также призвала норвежцев за границей не приезжать домой на Пасху.

По словам Сольберг, в детских садах, школах и на стройплощадках происходят локальные вспышки заболеваний. В этой связи многие муниципалитеты ввели строгие ограничения. Однако пока неизвестно, какой эффект они окажут. Власти не исключают введения в краткосрочной перспективе общенационального локдауна. Запреты распространятся на употребление алкоголя, на частные контакты, будет также введено заочное обучение для учащихся и студентов.

Больше всего от пандемии пострадал Осло, где число заболевших коронавирусом во вторник было в два раза больше, чем неделю назад. В районе Гроруд на 100 тысяч жителей приходилось 765 инфицированных. "Меры, которые мы приняли, кажется, больше не работают", - комментировал ситуацию советник Раймонд Йохансен.

Поэтому дети в школах и детских садах должны держаться на большем расстоянии и быть вместе в небольших группах. Все магазины, за исключением предоставляющих повседневные услуги, закроются. В Норвегии зарегистрировано почти 76 тысяч подтвержденных случаев коронавируса.