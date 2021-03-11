В РПЦ предостерегли духовенство от участия в митингах и политической борьбе

Участие в политической борьбе недопустимо для священников, а их появление на митингах подрывает общественные позиции Церкви, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Участие в политической борьбе для священников недопустимо и противоречит основам социальной концепции Русской православной церкви", - прокомментировал ситуацию Вахтанг Кипшидзе для РИА Новости.

Он также отметил, что священник обязан соблюдать законы России, "как и любой другой гражданин".

"Святейший Патриарх неоднократно подчеркивал, что Церковь призвана к тому, чтобы объединять общество поверх политических разногласий, а не становиться линией разделений, - сказал Вахтанг Кипшидзе. - Убежден, что появление священников на митингах и их участие в любой политической агитации подрывает позиции Церкви в обществе".