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11.03.2021 20:41
Рубрика: Культура

Он же памятник!

В Северодвинске сдают в аренду дом, где жил Валентин Пикуль
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Администрация Северодвинска объявила аукцион по передаче в аренду "за рубль" 80-летнего деревянного дома на улице Индустриальной, где провел часть своего детства будущий известный писатель Валентин Пикуль. Арендатор должен будет не только отреставрировать обветшавший памятник архитектуры, но и открыть в нем мемориальную комнату-музей автора исторических бестселлеров. Найдется ли в городе и регионе инвестор, который такое осилит, - большой вопрос. Но от этого зависит судьба дома Пикуля и создание единственного в стране музея прозаика.
Дом Пикуля по-прежнему находится в плачевном состоянии — "повело" фундамент, протекает крыша... Фото: Ю. Иконникова /фотохроника ТАСС Дом Пикуля по-прежнему находится в плачевном состоянии — "повело" фундамент, протекает крыша... Фото: Ю. Иконникова /фотохроника ТАСС
Дом Пикуля по-прежнему находится в плачевном состоянии — "повело" фундамент, протекает крыша... Фото: Ю. Иконникова /фотохроника ТАСС

О том, что северодвинские власти собираются сдать памятник в аренду, "РГ" рассказала еще 24 октября 2018 года в материале "Пикуль - за рубль". Однако процесс надолго затянулся. Долгое время дом считался самым обычным, его признали непригодным для проживания, а жильцов расселили. В перспективе зданию грозил снос. Но городские активисты развернули кампанию по спасению единственного в Северодвинске места, связанного с писателем такого масштаба. И победили.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В администрации Северодвинска теперь заявляют: "Историко-культурная экспертиза показала, что дом Пикуля имеет не только мемориальную, но и архитектурную ценность. Его признали объектом культурного наследия регионального значения".

Живописные двухэтажные дома с многоскатной крышей и балконом-верандой в Молотовске (прежнее название города) стали строить в 1939 году. Они отличались улучшенным внешним видом и планировкой. Это были первые в городе здания с чугунными ваннами и дровяными колонками. В 1940 году комнату в одной из таких коммуналок получил инженер судостроительного завода Савва Пикуль. Уже следующим летом его 13-летний сын Валя уехал к бабушке в Ленинград, накануне блокады. В 1942-м мальчик с мамой смог вернуться к отцу, служившему комиссаром военной флотилии в Архангельске. А потом был судьбоносный Валин побег в Соловецкую школу юнг, которая вдохновила его на первый роман "Океанский патруль" и повесть "Мальчики с бантиками".

Однако ни причастность к большой литературе, ни архитектурные достоинства не спасли деревянный дом от беспощадного времени. Сегодня он находится в плачевном состоянии: фундамент "повело", крыша протекает. Реставрация потребует больших денег - полтора года назад называлась сумма в 70 миллионов рублей.

- Безусловно, дом Пикуля надо сохранить. Но тому храброму инвестору, который за это возьмется, будет очень сложно. Мы восстанавливали дом северного зодчего в соседней Неноксе и знаем, что это адова работа на наших болотистых грунтах. А в случае с домом на Индустриальной надо совместить реставрацию, современное использование и музеефикацию. Вряд ли это будет под силу нашему бизнесу. Простым сайдингом памятник не обошьешь. Нужны профессиональные реставраторы, плотники, которые раскатали бы дом по венцам и собрали снова. На мой взгляд, без помощи государства здесь не обойтись, - полагает научный сотрудник Северодвинского краеведческого музея Любовь Карпова.

Изыскания и проектные работы по дому еще не проводились, но для сдачи в аренду они и не требуются. Однако в такой ситуации арендатор не может оценить масштаб задачи и свои силы.

Найдется ли в городе и регионе инвестор, который такое осилит, - большой вопрос 

По сути, в аренду сдается "кот в мешке". Потенциальный инвестор не понимает, во что ему обойдется спасение объекта, - отмечает инженер-строитель Юлия Селиверстова.

Тем временем в Северодвинске высказывается и такое мнение: а зачем вообще сохранять гнилую "деревяшку", в которой писатель жил совсем недолго, да еще задолго до своей славы? Но именно в Северодвинске, по признанию Валентина Пикуля, он "заболел" морем - главной темой своих книг. А спасать дома-памятники требует закон, и это даже не обсуждается. Аукцион по определению арендатора пройдет 14 апреля.

Справка "РГ"

Дом Пикуля сдается в аренду на 49 лет за плату в размере одного рубля в год с квадратного метра. По договору его можно использовать для оказания экскурсионно-выставочных и туристических услуг, дошкольного и дополнительного образования, размещения делового центра или точки общепита с реализацией готовой продукции.

В регионах Культура Литература Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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