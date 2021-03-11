Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах

Республика Намибия стала 50-й страной, одобрившей применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) - без проведения дополнительных испытаний, сообщили сегодня в РФПИ.

Таким образом, уточнили в фонде, "Спутник V" одобрен в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами наша вакцина занимает второе место в перечне вакцин, по которым началось применение.