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11.03.2021 17:13
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Россияне положительно оценивают вхождение Крыма в состав РФ

Текст: Ксения Воронцова
Большинство наших граждан - 81% - положительно оценивают вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Итоги опроса представил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Как оценивают? Все так же хорошо, все так же положительно", - заметил он, приводя данные общероссийского исследования.

Фото: iStock
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Отрицательно к этому событию относятся лишь 13%, 6% затруднились ответить.

При этом, 86% респондентов приветствуют само решение о принятии Крыма в состав России, 10% говорят об обратном.

"40% россиян при ответе на открытый вопрос заявили о том, что Крым является исконно русской землей и воссоединение было исторически оправданно", - отметил Мамонов на круглом столе ЭИСИ в МИА "Россия сегодня". В основе восприятия воссоединения, по его словам, - наши традиционные ценности: справедливости, гордости за свою страну, за ее способность проводить национальную политику.

По данным ВЦИОМ, 70% опрошенных считают, что жизнь крымчан так или иначе изменилась после вхождения региона в состав РФ, лишь 3% придерживаются противоположного мнения. 63% отмечают положительные последствия этого события для региона, 5% - отрицательные.

ВЦИОМ: Более 80% россиян высоко оценивают межнациональные отношения

"Если обобщать те данные, которые я представил, мы можем говорить о том, что высокий уровень положительной оценки факта воссоединения Крыма с Россией сохраняется. При этом, мы можем говорить о рациональных и эмоциональных оценках, о высокой степени мотивированности оценок", - заключил социолог.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Присоединение Крыма к России

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