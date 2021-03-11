ВЦИОМ: Россияне положительно оценивают вхождение Крыма в состав РФ

Большинство наших граждан - 81% - положительно оценивают вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Итоги опроса представил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Как оценивают? Все так же хорошо, все так же положительно", - заметил он, приводя данные общероссийского исследования.

Отрицательно к этому событию относятся лишь 13%, 6% затруднились ответить.

При этом, 86% респондентов приветствуют само решение о принятии Крыма в состав России, 10% говорят об обратном.

"40% россиян при ответе на открытый вопрос заявили о том, что Крым является исконно русской землей и воссоединение было исторически оправданно", - отметил Мамонов на круглом столе ЭИСИ в МИА "Россия сегодня". В основе восприятия воссоединения, по его словам, - наши традиционные ценности: справедливости, гордости за свою страну, за ее способность проводить национальную политику.

По данным ВЦИОМ, 70% опрошенных считают, что жизнь крымчан так или иначе изменилась после вхождения региона в состав РФ, лишь 3% придерживаются противоположного мнения. 63% отмечают положительные последствия этого события для региона, 5% - отрицательные.

"Если обобщать те данные, которые я представил, мы можем говорить о том, что высокий уровень положительной оценки факта воссоединения Крыма с Россией сохраняется. При этом, мы можем говорить о рациональных и эмоциональных оценках, о высокой степени мотивированности оценок", - заключил социолог.