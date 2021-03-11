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11.03.2021 13:44
Рубрика: Власть

Войска оснащают новым танком Т-90М "Прорыв"

Текст: Юрий Гаврилов
Вслед за Таманской дивизией новейшие танки Т-90М "Прорыв" начали поставлять в 27-ю отдельную мотострелковую бригаду Западного военного округа. Это соединение базируется в столице, точнее говоря, в поселке Мосрентген.
Фото: Илья Питалев \ РИА Новости Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
Фото: Илья Питалев \ РИА Новости

В пресс-службе ЗВО сообщили: бригада получила первую партию из 8 танков Т-90М. Там уточнили, что эти машины пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади 9 Мая. В ближайшее время танкисты опробуют новую технику на маршах и боевых стрельбах. "Танки Т-90М являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя" - процитировали в пресс-службе слова командующего Первой танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Ранее генерал отмечал, что одна из главных особенностей Т-90М - возможность обмениваться данными с другими танками в режиме реального времени. Установленная на них аппаратура единой системы управления тактического звена делает участников боя частью общей сети. Она включает различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и т. д. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником. Что в свою очередь повышает эффективность выполнения различных боевых задач. Такие возможности есть и у "Прорыва". Они были подтверждены в ходе испытаний.

В конструкции Т-90М использован новый башенный модуль с мощной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, что позволило увеличить кучность стрельбы и живучесть ствола. По сравнению с базовой версией, точность поражения целей выросла на 25-30, а эффективная дальность стрельбы - на 15 процентов. Для повышения огневой мощи и дальности выстрела в боекомплект Т-90М включили высокоточные боеприпасы, в том числе новую управляемую ракету. Она готова уничтожать бронетехнику противника на дальности до 5 километров. А еще для этого танка разработали осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем. Высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и приличный запас хода Т-90М обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л. с.

По словам Александра Потапова, главы Уралвагонзавода, где производят "Прорыв", Т90-М - самая совершенная машина в семействе Т-90. "Ее создание - это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций", - ранее отмечал Потапов. Он также заявил, что на этой машине существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры. Так, даже при отказе системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Более того, Потапов считает, что Т-90 в перспективе может стать роботизированным. Такой вариант исполнения танка, по его мнению, "напрашивается сам собой", поскольку современные версии данной машины имеют высочайший уровень цифровизации.

Известно, что Уралвагонзавод уже начал серийные поставки Т-90М российским военным. Причем речь идет о долгосрочных контрактах на большое количество машин. По некоторым данным, Минобороны РФ собирается ежегодно закупать около 200 таких танков.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Гособоронзаказ

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