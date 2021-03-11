Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами прокомментировал тему постепенного сокращения роли доллара в расчетах РФ с другими странами. Спикер подчеркнул, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях.

По его словам, это касается отношений со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС.

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара, - заявил Володин, отвечая на вопрос журналистов на эту тему. - Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%".

Спикер также напомнил, что РФ планомерно наращивает торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией. К тому же, отметил он, в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом доли долларов США и евро были снижены с 45% до 35%. Доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%.