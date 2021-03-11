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11.03.2021 20:17
Рубрика: Экономика

С выплаты доходов на Мальту возьмут по полной

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
"Российская газета" публикует закон о ратификации протокола по изменению налоговой конвенции с Мальтой. Согласно ее новой редакции, выводимые из России на остров доходы в виде дивидендов и процентов облагаются по ставке 15%.

Прежняя редакция предусматривала привлекательные налоговые условия и позволяла выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 5%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц 15% по дивидендам и 20% по процентам), отметили в минфине.

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Льготная ставка в размере 5% предусмотрена для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний с рядом условий. Изменения не затронули процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

Пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения ведется по поручению президента: год назад он заявил, что все выплаты доходов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Россия договорилась об аналогичных изменениях в соглашения с Кипром (который был главной целью этой кампании) и Люксембургом. После отказа Нидерландов пересмотреть налоговое соглашение на российских условиях минфин инициировал процедуру его денонсации.

Ратификационные процедуры по протоколу о внесении изменений в конвенцию с Мальтой завершены, уведомление Мальты получено, сообщили в минфине. Фактически протокол применяется с 1 января 2021 года.

Экономика Финансы Налоги

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