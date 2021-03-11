За 10 лет после Фукусимы атом стал ближе, чем за 25 после Чернобыля

Тяжелая авария на японской АЭС "Фукусима", случившаяся десять лет назад в результате природного катаклизма, не стала началом конца мировой атомной энергетики, как предвещали ее заведомые антагонисты и многие, нейтральные с виду, эксперты. Более того - рискну утверждать, что за 10 лет после Фукусимы атом стал для человека ближе и понятнее, чем за 25 после Чернобыля.

Да, после 11 марта 2011 года были остановлены все действовавшие на тот момент атомные энергоблоки в самой Японии. Вслед за ней решили перепроверить свои АЭС и в других странах, включая Россию. С той же целью в МАГАТЭ были разработаны и рекомендованы всем операторам атомных электростанций так называемые "стресс-тесты". По их результатам на действующих объектах усиливали и вводили новые барьеры безопасности, создавали системы резервирования на случай аварий и нештатных ситуаций.

Те же "постфукусимские" требования закладывались и в проекты новых АЭС. А там, где их уже начали строить или вот-вот собирались, притормаживали ровно на столько, чтобы внести требуемые коррективы, обеспечить повышенный уровень эксплуатационной безопасности.

Из десяти государств (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Китай, Россия, США, Франция, Япония, Южная Корея) с развитым парком атомных электростанций (пять и более АЭС) только в Германии пошли на политически мотивированное решение отказаться от использования атомной энергетики. Еще 11 стран, в том числе Италия и Литва, закрывшие АЭС на своей территории, продекларировали, что в перспективе до 2030 года не имеют планов развития (или возобновления) атомной генерации.

Им в противовес - позиция 26 других государств, которые уже сейчас строят или планируют в той же десятилетней перспективе начать строительство у себя атомных электростанций и новых энергоблоков на уже действующих АЭС. Сейчас в постройке 50 таких объектов в 19 странах. А до 2030 года на разных материках и континентах намечается ввести 118 новых объектов атомной генерации.

Привожу эти цифры, чтобы подчеркнуть: после аварии на АЭС "Фукусима" нет того тотального испуга, который случился в результате чернобыльской катастрофы. Тогда панический страх перед всем атомным возник во многих странах, но больнее всего ударил по СССР. Было прекращено проектирование, заморожено или попросту брошено строительство 10 новых атомных электростанций и новых энергоблоков на действующих АЭС в РСФСР, Армении, Литве, Украине.

Как следствие - за полтора десятилетия с 1986 по 2002 год не было построено ни одной новой АЭС в Западной Европе и Северной Америке.

Сейчас в постройке 50 ядерных энергоблоков. А до 2030 года на разных материках и континентах намечается ввести 118 новых объектов атомной генерации

А что сейчас? При всех ныне полярных суждениях о будущем атомной энергетики конкуренция на рынке экспортных поставок в этой сфере как никогда высока и у нас на глазах обостряется. К известным американским, немецким, французским, японским компаниям, которые уже к середине 80-х широко развернулись в собственных странах и активно продвигали услуги на экспорт, теперь добавились Южная Корея и Китай. А прежние конкуренты в борьбе за новые заказы стали формировать новые транснациональные альянсы с прицелом на рынки в Азии, Южной Америке, на Ближнем и Среднем Востоке, не упуская из виду и старушку Европу. Само собой разумеется, что и Россия стремится укрепить, а при возможности расширить свое участие в этом высокотехнологичном бизнесе. Свежий тому пример - начало строительства третьего энерблока на АЭС "Аккую" в Турции.

Тем временем

АЭС "Фукусима": десять лет спустя

До 2030 года будет продлено госфинансирование восстановительных работ на территории рядом с АЭС "Фукусима-1", разрушенной десять лет назад. В наиболее пострадавших от радиации местах до сих пор ведут дезактивацию. А на те мероприятия, что выполнялись в первую очередь и были связаны с преодолением последствий катастрофического цунами и радиационной аварии, правительство Японии направило уже более 288 миллиардов долларов.

Об этом со ссылкой на официальные источники сообщил накануне трагической годовщины японский телеканал NHK. Пять лет назад расходы на демонтаж аварийной АЭС были оценены в 75 миллиардов долларов. Необходимые для этого средства аккумулируются на счетах специального фонда, который пополняет за счет своих доходов компания Tokyo Electric Power (TEPCO) - оператор АЭС "Фукусима" и других крупных энергообъектов на территории Японии. В дополнение к этому в ближайшие пять лет предполагается выделить еще почти 15 миллиардов долларов. Их соберут с населения в форме "восстановительного налога" (плюс 2,1 процента к существующему подоходному налогу), а также за счет продажи акций, принадлежащих государству.