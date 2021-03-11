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За работу садовником в Minecraft заплатят более 5 тысяч рублей в час

Текст:   Богдан Бобров
11.03.2021,  
13:46
Фото: Сайт Minecraft Фото: Сайт Minecraft
Фото: Сайт Minecraft

Портал Whatshed - крупнейший ресурс по садоводству в Британии - опубликовал у себя на сайте интересную вакансию.

Специалисты издания планируют перенести свою страсть к ландшафтному дизайну и обустройству околодомового пространства в виртуальный мир, наняв для этого коллектив садовников в компьютерной игре Minecraft.

От соискателей ждут практических знаний проекта студии Mojang, развитых коммуникативных навыков, творческого мышления и возможности работать удаленно.

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В обязанности будущих работников будет входить помощь клиентам ресурса по созданию и улучшению проектов садов и парков.

Все это могло бы выглядеть, как очередная шутка, но кандидатам, прошедшим успешный отбор, портал Whatshed за игру в Minecraft обещает платить более 50 фунтов стерлингов в час (более 5 тысяч рублей).

На первом этапе необходимо заполнить специальную форму на сайте.

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Фото: istock
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