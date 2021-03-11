Золотой клад XI века найден в Израиле

В Израиле археологи впервые показали золотые артефакты возрастом 1000 лет и более, которые были обнаружены при проведении раскопок в Рамле.

Как сообщает Управление древностей Израиля, раскопки в Рамле стартовали еще в 2006 году. Они проводились командой во главе с Александром Онном. Археологи раскопали остатки множества домов и торговых лавок, которые относятся к раннему исламскому периоду.

Самые интересные находки были сделаны именно при исследовании руин древних торговых лавок. В одной из них был найден настоящий клад - археологи наткнулись на небольшой керамический кувшин, который был наполнен золотыми динарами.

Как установили эксперты, эти монеты были отчеканены на протяжении нескольких столетий, в период с VIII-XI по века нашей эры. Соответственно, сам клад был датирован наиболее поздней из этих монет, то есть считается, что он был спрятан в XI веке.

Еще один небольшой клад был обнаружен исследователями в соседней лавке. Он состоял из ювелирных изделий, включающих в себя три золотых и шесть серебряных браслетов. Уже определено, что эти украшения также относятся к периоду правления династии Фатимидов, они датированы все тем же XI веком.

Эксперты отмечают, что этот клад "отражает богатство и великолепие серебряных и золотых украшений того периода". Найденные браслеты различаются не только по форме, но и по технике изготовления. Самым великолепным из них является золотой браслет, украшенный с обоих концов ярким цветочным орнаментом.

В центре этого изделия выгравирована арабская надпись из двух слов, которая в переводе означает: "Я желаю вам полного благословения". Другой интересный предмет - серебряный браслет с небольшой коробочкой, предназначенной для хранения амулета. Эта коробочка украшена полосками с цветочным орнаментом и строками из Корана.

Самыми крупными артефактами стали два серебряных браслета, вес каждого из которых составляет около 170 граммов. Археологи говорят, что подобные серебряные браслеты были найдены ранее при проведении раскопок в окрестностях Храмовой горы в Иерусалиме. Что касается золотых браслетов, то такие изделия того периода времени в ходе археологических раскопок были найдены впервые.

Кроме того, в торговых лавках исследователи обнаружили многочисленные бронзовые гири и весы, которые, вероятно, активно использовались купцами при совершении сделок с покупателями.