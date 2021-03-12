AstraZeneca: Доказательств угрозы возникновения тромбов от вакцины нет

Новости

Отправлено в суд дело о преступлениях против детей в Сети 19:13
На улицах Москвы появится электробус-гармошка 19:10
В порту греческого Керкира загорелся круизный лайнер 19:04
Роскомнадзор сообщил об отсутствии претензий к Telegram 19:03
Более 500 студентов попадут на стажировки в ведущие компании страны 19:02
Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море 18:40
Сертификацию Boeing 737 MAX в России продолжат после нормализации эпидситуации 18:37
Электронные рецепты заменят бумажные к 2023 году 18:23
Самолет из Минеральных Вод не смог прилететь в Псков из-за метели 18:18
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном 18:16
На МКАД введут временные ночные ограничения 18:03
В Северодвинске арестовали мужчину, захватившего заложницу в МФО 18:02
В Крыму задержали осквернившего мемориал вандала 17:59
Вертолеты "Ночные охотники" научат борьбе с беспилотникам 17:46
Китай призвал Украину к соблюдению законов при национализации "Мотор Сич" 17:41
ЕС продлил на полгода санкции против российских физлиц 17:40
Президент Армении попал в больницу из-за проблем с сердцем 17:37
Росавиация не увидела признаков банкротства у российских авиакомпаний 17:36
Центр Симона Визенталя потребовал переименовать стадион Шухевича 17:21
В Черное море зашел корабль НАТО 17:21
Российские десантники примут участие в совместных учениях в Беларуси 17:15
Южнокорейские автоконцерны пока не будут уходить из Калининграда 17:01
Давосский форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин 16:52
В Калмыкии завели дело после смерти постояльцев интерната от COVID-19 16:42
Песков: В графике Путина нет встречи "нормандской четверки" в апреле 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 18:29
Рубрика: Общество

AstraZeneca: Доказательств угрозы возникновения тромбов от вакцины нет

Текст: Ирина Невинная
В шведско-британской компании AstraZeneca (AZ) подтвердили 30 случаев возникновения тромбоэмболии среди 5 миллионов человек, которым была сделана прививка оксфордской вакциной. Однако в компании считают, что на сегодняшний день нет оснований считать, что тяжелые осложнения были спровоцированы именно вакцинацией, - это следует из распространенного сегодня сообщения AZ.
Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images
Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что преимущества применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в настоящее время перевешивают риски. В настоящее время нет признаков, что вакцинация спровоцировала состояния, не включенные в список побочных эффектов", - сообщили в компании.

Фото: AFP/MIGUEL MEDINA
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca

По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболии среди почти 5 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca. Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по оценке фармакологических рисков (PRAC) расследует все такие случаи, и пока идет расследование, вакцину можно продолжать использовать.

Эту информацию подтверждают и непосредственно в ЕМА. В результате расследования Комитет EMA по оценке фармакологических рисков предоставит рекомендации, необходимые для минимизации рисков и защиты здоровья пациентов при применении вакцины.

Компания AstraZeneca, в свою очередь, заявила следующее: "Анализ наших данных по безопасности более чем 10 миллионов медицинских записей не продемонстрировал никаких доказательств повышения риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен, связанного с вакциной от COVID-19 AstraZeneca, в какой-либо определенной возрастной группе, не наблюдалось также повышения риска в зависимости от пола, партии вакцины или ее применения в какой-либо конкретной стране. Фактически, наблюдаемое количество событий такого типа значительно ниже у вакцинированных, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".

Между тем, EMA рекомендовало включить анафилактическую реакцию и повышенную чувствительность в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

Общество Здоровье В мире Европа Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном
Роскомнадзор сообщил об отсутствии претензий к Telegram
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
В Азербайджане разрешили применение российской вакцины "Спутник V"
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году