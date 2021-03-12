AstraZeneca: Доказательств угрозы возникновения тромбов от вакцины нет

В шведско-британской компании AstraZeneca (AZ) подтвердили 30 случаев возникновения тромбоэмболии среди 5 миллионов человек, которым была сделана прививка оксфордской вакциной. Однако в компании считают, что на сегодняшний день нет оснований считать, что тяжелые осложнения были спровоцированы именно вакцинацией, - это следует из распространенного сегодня сообщения AZ.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что преимущества применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в настоящее время перевешивают риски. В настоящее время нет признаков, что вакцинация спровоцировала состояния, не включенные в список побочных эффектов", - сообщили в компании.

По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболии среди почти 5 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca. Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по оценке фармакологических рисков (PRAC) расследует все такие случаи, и пока идет расследование, вакцину можно продолжать использовать.

Эту информацию подтверждают и непосредственно в ЕМА. В результате расследования Комитет EMA по оценке фармакологических рисков предоставит рекомендации, необходимые для минимизации рисков и защиты здоровья пациентов при применении вакцины.

Компания AstraZeneca, в свою очередь, заявила следующее: "Анализ наших данных по безопасности более чем 10 миллионов медицинских записей не продемонстрировал никаких доказательств повышения риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен, связанного с вакциной от COVID-19 AstraZeneca, в какой-либо определенной возрастной группе, не наблюдалось также повышения риска в зависимости от пола, партии вакцины или ее применения в какой-либо конкретной стране. Фактически, наблюдаемое количество событий такого типа значительно ниже у вакцинированных, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".

Между тем, EMA рекомендовало включить анафилактическую реакцию и повышенную чувствительность в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.