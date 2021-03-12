Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 41-Ф3 "О внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона "Об аудиторской деятельности""

Новости

Попова исключила заражение британским штаммом переболевших COVID-19 россиян 02:33
Высоту орбиты МКС скорректируют перед прибытием корабля "Союз МС-18" 02:23
Более 50 иностранных самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 01:54
Попова: Данных о влиянии новых штаммов на усиление эпидпроцесса пока нет 01:23
Искать подкопы боевиков в Сирии поможет специальный георадар 00:45
Минстрой готовит законопроект о счетах эскроу на частные дома 00:13
Татьяна Москалькова: В пандемию усилилась дискриминация женщин 11.03.2021
Россия поделится своим опытом жилищного строительства 11.03.2021
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА 11.03.2021
В РПЦ предостерегли духовенство от участия в митингах и политической борьбе 11.03.2021
Байден направил на стимулирование экономики США $1,9 трлн 11.03.2021
Легойда прокомментировал вопрос о замене погребения кремацией 11.03.2021
В Подмосковье мужчина устроил поножовщину у торгового центра 11.03.2021
Участницу международной преступной группы приговорили к 10 годам колонии 11.03.2021
Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 11.03.2021
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 11.03.2021
Решетников оценил риск санкций против госдолга России 11.03.2021
На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства 11.03.2021
Сербия намерена наладить производство "Спутника V" 11.03.2021
"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК 11.03.2021
ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 11.03.2021
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 11.03.2021
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 11.03.2021
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 11.03.2021
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 11.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 марта 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 41-Ф3 "О внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона "Об аудиторской деятельности""

Дата подписания 9 марта 2021 г.
Опубликован 12 марта 2021 г.

Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2014, N 49, ст. 6912; 2017, N 18, ст. 2673; 2018, N 18, ст. 2582) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Документы (копии документов) на бумажном носителе и (или) электронные документы, полученные или составленные при оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, а также данные, содержащиеся в таких документах (копиях документов) и внесенные в базы данных, подлежат хранению аудиторской организацией, индивидуальным аудитором в течение следующих сроков:

1) не менее пяти лет после года, в котором они были соответственно получены или составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими федеральными законами, - при оказании аудиторских услуг;

2) не менее трех лет после года, в котором они были соответственно получены или составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими федеральными законами, - при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.";

в) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Аудиторской организации, индивидуальному аудитору запрещается хранить документы (копии документов) на бумажном носителе и (или) электронные документы, полученные или составленные при оказании аудиторских услуг, а также данные, содержащиеся в таких документах (копиях документов), и размещать базы этих данных за пределами территории Российской Федерации.";

2) в пункте 5 части 6 статьи 20 слова "пунктами 21 и 3 части 2 и частью 3" заменить словами "пунктом 21 части 2, частями 3 и 4".

Президент Российской Федерации В. Путин