Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 41-Ф3 "О внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона "Об аудиторской деятельности""

Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2014, N 49, ст. 6912; 2017, N 18, ст. 2673; 2018, N 18, ст. 2582) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Документы (копии документов) на бумажном носителе и (или) электронные документы, полученные или составленные при оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, а также данные, содержащиеся в таких документах (копиях документов) и внесенные в базы данных, подлежат хранению аудиторской организацией, индивидуальным аудитором в течение следующих сроков:

1) не менее пяти лет после года, в котором они были соответственно получены или составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими федеральными законами, - при оказании аудиторских услуг;

2) не менее трех лет после года, в котором они были соответственно получены или составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими федеральными законами, - при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.";

в) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Аудиторской организации, индивидуальному аудитору запрещается хранить документы (копии документов) на бумажном носителе и (или) электронные документы, полученные или составленные при оказании аудиторских услуг, а также данные, содержащиеся в таких документах (копиях документов), и размещать базы этих данных за пределами территории Российской Федерации.";

2) в пункте 5 части 6 статьи 20 слова "пунктами 21 и 3 части 2 и частью 3" заменить словами "пунктом 21 части 2, частями 3 и 4".

Президент Российской Федерации В. Путин