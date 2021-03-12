Австралия, Индия, США и Японии договорились о взаимодействии

Австралия, Индия, США и Япония договорились о взаимодействии для борьбы с угрозами, возникающими как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и за его пределами. Об этом проинформировали в Белом доме по итогам переговоров, проходивших в виртуальном формате.

Отмечается, что четверка договорилась противодействовать предполагаемым вызовам "основанному на правилах порядку" в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Лидеры стран также пообещали заняться решением глобальных проблем, бороться с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями, изменением климата, киберпреступностью, терроризмом.

"Мы обязуемся укреплять наше сотрудничество в решении определяющих задач нашего времени", - говорится в распространенном заявлении.

Также было отмечено намерение провести очный саммит "четверки" до конца 2021 года.