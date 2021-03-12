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12.03.2021 08:57
Рубрика: Экономика

Банк России отозвал лицензию у АО КБ "ФорБанк"

Текст: Алексей Дуэль

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у акционерного общества коммерческий банк "ФорБанк" (АО КБ "ФорБанк"), сообщает Банк России. Кредитная организация занимала 221 место в банковской системе РФ.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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По сообщению регулятора, "Форбанк" лишился лицензии за то что нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев к этой организации неоднократно применялись меры воздействия, было введено ограничение на привлечение денежных средств вкладчиков. Кроме того, были зафиксированы нарушения законов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточнили в Банке России.

"Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, - сообщает регулятор. - Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков".

До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидации кредитной организации, в "ФорБанке" назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены, добавляет Банк России.

Банк "ФорБанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), обращает внимание Банк России. Выплата вкладов производится Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

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