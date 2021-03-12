Банк России отозвал лицензию у "Расчетной сетевой палаты"

Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Сетевая расчетная палата".

По данным Банка России, она специализировалась на непрозрачных расчетах между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Ранее ЦБ отозвал лицензии у нескольких кредитных организаций за обслуживание нелегальных онлайн-казино, букмекеров и тотализаторов.

По величине активов "Сетевая расчетная палата" занимала 277-е место в банковской системе. За нарушение законов о банковской деятельности Банк России неоднократно ограничивал ей проведение отдельных операций.