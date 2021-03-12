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12.03.2021 12:50
Рубрика: Экономика

Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически

Текст: Ирина Алпатова
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

На портале госуслуг появился механизм автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Справка предоставляется через цифровой профиль пользователя портала, рассказали в пресс-службе Минцифры.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий, напомнил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Для автоматической выгрузки справки 2-НДФЛ, пользователю нужно дать согласие на предоставление сведений из цифрового профиля на сайте одного из 19 банков-участников проекта. После направления справки в банк в личный кабинет пользователя на госуслугах появится информация, когда и кому гражданин дал согласие на предоставление данных.

"Цифровой профиль на Госуслугах - это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы, реализованной с учетом необходимых мер безопасности. Новый сервис на портале Госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян", - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С мая 2020 года граждане могут через личный кабинет на портале госуслуг дистанционно предоставлять сведения о себе (из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других) в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. За это время пользователи портала дали 2,3 млн таких согласий.

"Для бизнеса это возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Сферы применения сервиса постоянно расширяются, он (цифровой профиль - прим. "РГ") наполняется новыми сведениями", - сказал Огуряев.

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