Баскетболистки УГМК выиграли регулярный сезон в Премьер-лиге

Матчем лидеров завершился двухкруговой турнир регулярного сезона женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион УГМК у себя дома в Екатеринбурге победил курское "Динамо" - 79:70. Теперь клубы сильнейшей восьмерки продолжат борьбу в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

Игра УГМК - "Динамо" (Курск) традиционно имела для соперников принципиальное значение, но с точки зрения распределения мест в турнирной таблице эта встреча важность свою утратила заранее. Екатеринбурженки досрочно обеспечили себе итоговое лидерство, а "бело-голубые" - вторую позицию. Тем не менее, матч получился интересным. По-иному и быть не могло, ведь в составах обоих клубов сосредоточено большинство игроков и кандидатов в сборную России, а также хватает зарубежных звезд экстра-класса.

Уралочки к большому перерыву лидировали с разницей в 14 очков, но после отдыха, в третьей четверти, динамовки совершили рывок 24:12. Так что перед заключительной десятиминуткой интрига была в самом разгаре. Хозяйки площадки нашли в себе силы мощнее оппонента провести данный отрезок, и праздновали успех, сохранив цифру "ноль" в графе поражения. То есть показали в "регулярке" абсолютный, стопроцентный результат! Лучшими бомбардирами в составе победительниц стали Бритни Грайнер (24 очка), Бреанна Стюарт (17 плюс 12 подборов), Эмма Меессеман (14) и Альба Торренс (10), в составе динамовок отличились Арике Огунбовале (24) и Ольга Фролкина (20).

Курянок после недавней отставки олимпийской чемпионки Барселоны-1992 Элен Шакировой (Бунатьянц) тренирует бывший наставник мужской сборной России и мужского же питерского "Зенита" Василий Карасев. Это весьма неожиданный поворот в карьере маститого специалиста. Руководству курского "Динамо" надо отдать должное за необычный и даже креативный подход в попытке изменить игру команды к лучшему. Что касается причин отстранения Шакировой, то здесь главным фактором стало отчасти сенсационное поражение "бело-голубых" от московского клуба МБА в столице (59:65). Ведь если брать промежуточные результаты выступлении в главных турнирах, то у Курска вроде бы все в порядке - команды вышла в четвертьфинал Евролиги, оказалась на привычном втором месте в регулярном сезоне Премьер-лиги. Да и МБА теперь уже не какой-то середняк, а реальный претендент на медали.

Собственно, яркое выступление МБА и оказалось украшением регулярного чемпионата. В последние годы так называемую большую тройку составляли Екатеринбург, Курск и оренбургская "Надежда", не попускавшие никого в свою мощную компанию. И вот теперь московский клуб победил и курянок, и оренбурженок, а в играх с шестью соперниками, занявшими места с пятого по десятое, потерпел только одно поражение в дюжине матчей - от красноярского "Енисея" (97:103), Причем здесь сильнейший определился только в третьей (!) дополнительной пятиминутке. Подчеркнем очень важную особенность МБА. Эта команда не использует в своем составе легионеров, большинство же доморощенных игроков входят в списки кандидатов как в сборную России по классическому баскетболу (5х5), так и в национальную дружину но новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3.

Приятным сюрпризом турнира стала и достойная игра сыктывкарской "Ники", еще в прошлом сезоне выступавшей во втором дивизионе чемпионата России - Суперлиге 1. Когда клуб из Республики Коми получил прописку в элиту, в его ряды перешли за игровой практикой баскетболистки сборной Мария Черепанова, Екатерина Федоренкова и Альбина Ражева. Время на площадке они получили сполна, много забивали, поэтому пятое место отлично поработавшей на рынке игроков "Ники" более чем заслужено.

Итоговое положение команд в регулярном чемпионате:

УГМК (Екатеринбург) - 18 побед - 0 поражений, "Динамо" (Курск) - 14-4, МБА (Москва) - 13-5, "Надежда" (Оренбург) - 13-5, "Ника" (Сыктывкар) - 8-10, "Динамо" (Новосибирск) - 8-10, "Енисей" (Красноярск) - 7-11, "Спарта энд К" (Видное) - 7-11, "Спартак" Ногинск) - 1-17, "Динамо" (Москва) - 1-17.

Состав пар четвертьфинала (с 20 марта, серии до двух побед по схеме "1-2"):

(1) УГМК - (8) "Спарта энд К", (4) "Надежда" - (5) "Ника", (2) "Динамо" (Курск) - (7) "Енисей", (3) МБА - (6) "Динамо" Нс.