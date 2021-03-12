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12.03.2021 19:02
Рубрика: Общество

Более 500 студентов попадут на стажировки в ведущие компании страны

Текст: Мария Набиркина

Подведены итоги третьего сезона конкурса студенческих работ "Профстажировки 2.0", совместного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Общероссийского народного фронта. Победителями стали 589 студентов из 59 регионов России. Все они теперь получат приглашения на практики и стажировки в ведущие компании страны.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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С самого начала конкурса его активно поддерживает Министерство науки и высшего образования.

"Механика проекта уникальна не только для российской, но и для мировой практики, - отметила замминистра Елена Дружинина. - На платформе профстажировки.рф в виде кейсов собраны 4,5 тысячи актуальных задач работодателей. Решая их, студенты не только получают уникальную фактуру для своих курсовых и дипломных работ, но и используют знания и навыки, приобретенные в вузе, в реальной жизни".

В рамках третьего сезона конкурса почти 6 тысяч студентов подали заявки на кейсы и после одобрения работодателями писали по ним свои дипломные и курсовые работы.

"Решения победителей были признаны самыми актуальными и готовыми к реализации. Теперь ребята получат приглашения на стажировки и практики от 167 компаний-партнеров нашего проекта", - отметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Лидеры по количеству победителей третьего сезона - Алтайский край, Оренбургская и Брянская области, Краснодарский край, Тюменская область и Республика Чувашия. Среди партнеров-работодателей по числу победителей лидируют ОАО "РЖД", "Сахалин Энерджи", правительство Ульяновской области и АО "Группа "Кремний Эл".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Всего за три сезона конкурса возможность пройти практику или стажировку и попасть в кадровый резерв получили почти 2 тысячи студентов. Сегодня победители "Профстажировок 2.0" работают в крупнейших организациях страны, среди которых "Роскосмос", "ДОМ.РФ", "Россети", "Почта России".

Кстати, 4-й сезон конкурса уже стартовал 1 февраля. Выбрать на платформе профстажировки.рф кейс и подать на него заявку можно до 30 апреля. Серьезный акцент в этот раз будет сделан на волонтерство.

"Мы запускаем проект "Волонтерство как стажировка" для развития стажировок в некоммерческом секторе, - рассказал руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин. - НКО, на наш взгляд, должны стать привлекательным местом будущей работы успешных студентов. Еще один спецпроект - "Смена: Наука и образование": стажировки в Минобрнауки РФ и региональных министерствах и ведомствах для будущих управленцев в сфере науки и образования".

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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