Центр Симона Визенталя потребовал переименовать стадион Шухевича

Центр Симона Визенталя обратился к властям украинского Тернополя с требованием пересмотреть решение о присвоении имени лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) Романа Шухевича городскому стадиону. Как говорится в обращении центра, он принимал участие в убийстве мирных граждан и "не может считаться национальным героем".

Свой протест в связи с присвоением стадиону имени Шухевича ранее выразил посол Израиля Джоэль Лион. В Израиле не забыли о причастности украинских националистов к еврейскому погрому во Львове 30 июня - 3 июля 1941 года, пишет strana.ua.

Недовольство выразили и поляки, поскольку Шухевич был причастен к Волынской резне, жертвами которой стали 100 тысяч человек. Сейм квалифицировал те события как геноцид польского населения.

Напомним, в начале марта депутаты городского совета Тернополя единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона. В молодости Шухевич имел некоторое отношение к спорту, в 1923 году он принимал участие в IV Запорожских играх во Львове.

В ответ на протест израильского посла мэр Тернополя уже заявил, что не будет пересматривать свое решение. А в МИД Украины посоветовали Лиону не лезть в это дело, оставив его историкам.