ЦИК: 11 регионов подали заявки на проведение онлайн-голосования

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре подали 11 российских регионов, сообщила ТАСС председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
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"По состоянию на вечер пятницы, 12 марта, мы получили 11 заявок от регионов. Плюс Москва, которая может проводить эксперимент по дистанционному электронному голосованию по закону", - сказала она.
Глава ЦИК пояснила, что для столицы действует отдельный федеральный закон о проведении эксперимента по ДЭГ.
Остальные пять субъектов Центризбирком выберет на конкурсной основе.