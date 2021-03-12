ЦИК: 11 регионов подали заявки на проведение онлайн-голосования

"По состоянию на вечер пятницы, 12 марта, мы получили 11 заявок от регионов. Плюс Москва, которая может проводить эксперимент по дистанционному электронному голосованию по закону", - сказала она.

Глава ЦИК пояснила, что для столицы действует отдельный федеральный закон о проведении эксперимента по ДЭГ.

Остальные пять субъектов Центризбирком выберет на конкурсной основе.