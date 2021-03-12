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12.03.2021 15:56
Рубрика: Общество

Франция в разы преуменьшила данные о вреде ядерных испытаний в Полинезии

Текст: Александр Гавриленко

От испытаний ядерного оружия на островах Полинезии в 1966-1974 годах пострадало примерно в 10 раз больше людей, чем сообщало французское правительство. Причем власти скрывали эту информацию на протяжении более 50 лет. Такие поистине сенсационные данные представлены в новом исследовании, опубликованном на веб-сайте проекта Moruroa Files.

Фото: Анатолий Рухадзе/ТАСС
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За восемь лет Франция провела свыше 40 ядерных наземных испытаний из 118 островах и атоллах, являющихся заморской частью республики. Последний анализ сотен документов, рассекреченных в 2013 году, показывает, что последствия испытаний коснулись 90 процентов полинезийцев, живших тогда на островах. В целом воздействие радиации не было фатальным, однако теперь, возможно, власти Пятой республики будут вынуждены пересмотреть вопрос объема компенсаций пострадавшим.

Рассекреченные документы показывают, что фактическое воздействие радиации было от двух до 20 раз выше, чем нынешние официальные оценки, сообщает журнал Science со ссылкой на принстонского физика Себастьяна Филиппа, одного из соавторов исследования. Например, было признано, что первое испытание подвергло жителей островов Гамбье относительно высокому уровню радиоактивных осадков. Но никто не учел, что многие жители пили потом загрязненную воду, собранную в домашних цистернах, в течение нескольких дней, питались зараженными овощами и фруктами и так далее.

В 1974 году в результате очередного испытания заражению якобы подверглось все тогдашнее население Таити - почти 88 тысяч человек. Французские власти взорвали относительно небольшую атомную бомбу в четыре килотонны в тротиловом эквиваленте. Ожидалось, что ветер унесет осадки на север. Вместо этого подул западный ветер, который направил радиоактивный шлейф прямо на остров.

С учетом всех неучтенных факторов и 25-процентной неопределенности по поводу осаждения радиоактивных частиц можно предположить, что каждый тогдашний житель Таити мог получить дозу более одного миллизиверта. А это примерно в два раза больше, чем официальная оценка, говорят исследователи. Испытаниями можно объяснить резкий всплеск заболеваний раком щитовидной железы в регионе. Причем особенно уязвимыми оказались дети Полинезии, которым сейчас от 50 до 65 лет.

Исследователи приводят много примеров. Один из них - 62-летний Маоаке Брандер. На момент испытаний ему было 12 лет, поэтому он был якобы менее уязвим, чем младшие дети. Однако в 2016 году врачи диагностировали у него рак щитовидной железы. Мать, сестра и отец Маоаке умерли от лейкемии, рака груди и рака легких соответственно. Последние два были признаны государством как следствие ядерных испытаний. Он же не признан жертвой до сих пор.

Фото: Минобороны РФ / wikimedia.org
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Согласно закону 2010 года, любой, кто подвергся радиоактивным осадкам в Полинезии или Алжире, где Франция также провела ядерные испытания, может получить компенсацию, если у него разовьется один из 23 видов рака из утвержденного французами списка. И хотя власти не признают умышленного причинения вреда полинезийцам, в стране была установлена "презумпция причинной связи" между испытаниями и онкологическими болезнями жителей. Но была одна загвоздка. С 2010 по 2017 год профильный комитет отклонил 97 процентов заявок на получение компенсации, если обнаруживал у больного раком другие, "более существенные" причины заболевания. Например, курение.

В 2018 году закон стал более гуманным. По нему все люди, подвергшиеся облучению более одного миллизиверта, имели право на компенсацию. То есть новый анализ, вероятно, позволит подавляющему большинству французских полинезийцев возрастом более 50 лет претендовать на выплаты.

Исследователи прямо говорят, что Франция должна выплатить компенсацию всем, кто прошел тесты и заболел раком. Они оценивают необходимый объем компенсаций в 700 миллионов евро. Это только из уже выявленного. Плюс примерно по 24 миллиона евро в год за счет новых заболевших.

При этом исследователи признают, что французские власти, скорее всего, проигнорируют их работу. На сегодняшний день компенсацию, по их данным, получили всего 454 пострадавших.

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