Давосский форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин

Давосский всемирный экономический форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин, изменивших историю. Как отмечается на сайте ВЭФ, ее имя было удалено "ввиду противоречивых исторических данных".

В статье, опубликованной к Международному женскому дню, отмечалось, что княгиня Ольга является "основательницей современной России". Но этот пункт вызвал критику со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко. По его мнению, святая Ольга никак не может считаться прародительницей РФ, поскольку в ее времена Русь существовала на территории не только России, но и Украины и Беларуси.

В итоге ВЭФ пошел у него на поводу и удалил княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин.