Девятый в сезоне гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Филадельфию"

Новости

Малкин стал лучшим игроком матча "Питтсбург" - "Баффало" 08:49
В Анапе жителям горящей многоэтажки помогут с временным размещением 08:47
Названо преимущество российских "Мистралей" перед БДК 08:47
Житель Московской области получил штраф за незаконную организацию свалки 08:46
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны 08:35
Анна Попова: Человечеству угрожают новые вирусы 08:35
СК предъявил обвинения двум фигурантам дела о взятке алтайскому министру 08:33
Анна Попова: Прогноз по ситуации с COVID-19 самый оптимистичный 08:27
Назван простой гарнир, снижающий холестерин 07:56
В Анапе из-за крупного пожара в доме эвакуировано 300 человек 07:55
На заводе Tesla в Калифорнии произошел пожар 07:28
Байден анонсировал открытие школ до конца первых 100 дней его президентства 06:59
Три простых шага: Врач рассказала, как избавиться от жира на животе 06:50
В Приморье предполагаемого убийцу задержали благодаря анонимному письму 06:43
На Украине заявили о намерении вернуть в госсобственность завод "Мотор Сич" 06:36
В Крыму предрекли фиаско стратегии Украины относительно полуострова 05:49
WSJ: Alibaba могут назначить крупнейший в истории страны штраф 05:28
В Колумбии Airbus A300 во время взлета потерял часть двигателя 04:45
Пушков спрогнозировал стратегию администрации Байдена в отношении России 04:29
Песков заявил о возможности очного участия Путина в ПМЭФ-2021 03:59
В Хабаровском крае сообщили о минировании четырех учебных заведений 03:34
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca 03:23
Глава ЦБ оценила возможность выпуска 50-рублевой монеты и банкноты в 10 тысяч 02:53
Попова исключила заражение британским штаммом переболевших COVID-19 россиян 02:33
Высоту орбиты МКС скорректируют перед прибытием корабля "Союз МС-18" 02:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 08:20
Рубрика: Спорт

Девятый в сезоне гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Филадельфию"

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне. Его клуб смог переиграть "Филадельфию" - 5:3.
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В матче регулярного чемпионата НХЛ встречались "Филадельфия" и "Вашингтон". Счет в матче был открыт в середине первого периода. Вратарь "летчиков" пытался выбросить шайбу, и она попала точно на клюшку Александру Овечкину.

Овечкин вошел в команду разочарований сезона в НХЛ

Могучий бросок российского форварда голкиперу соперника отразить не удалось. Этот гол стал для Овечкина девятым в нынешнем сезоне и 715-м в регулярных чемпионатах.

В итоге матч завершился победой "Вашингтона" - 5:3. В составе победителей голевая передача на счету нападающего Евгения Кузнецова, а голкипер Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33. В составе "летчиков" гол на счету российского защитника Ивана Проворова.

В другом матче хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" переиграли "Нью-Джерси" - 5:3. Вратарь "островитян" Илья Сорокин отразил 19 бросков из 22. В составе проигравших голом отметился форвард Михаил Мальцев, для которого он стал четвертым в сезоне.

"Чикаго" переиграл "Даллас" - 4:2. Российский голкипер "звезд" Антон Худобин был заменен после четвертого гола. На его счету всего четыре отраженных броска из восьми.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

Главное сегодня

Анна Попова: Прогноз по ситуации с COVID-19 самый оптимистичный
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
В Крыму предрекли фиаско стратегии Украины относительно полуострова
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
Пушков спрогнозировал стратегию администрации Байдена в отношении России
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом