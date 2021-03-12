Девятый в сезоне гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Филадельфию"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне. Его клуб смог переиграть "Филадельфию" - 5:3.

В матче регулярного чемпионата НХЛ встречались "Филадельфия" и "Вашингтон". Счет в матче был открыт в середине первого периода. Вратарь "летчиков" пытался выбросить шайбу, и она попала точно на клюшку Александру Овечкину.

Могучий бросок российского форварда голкиперу соперника отразить не удалось. Этот гол стал для Овечкина девятым в нынешнем сезоне и 715-м в регулярных чемпионатах.

В итоге матч завершился победой "Вашингтона" - 5:3. В составе победителей голевая передача на счету нападающего Евгения Кузнецова, а голкипер Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33. В составе "летчиков" гол на счету российского защитника Ивана Проворова.

В другом матче хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" переиграли "Нью-Джерси" - 5:3. Вратарь "островитян" Илья Сорокин отразил 19 бросков из 22. В составе проигравших голом отметился форвард Михаил Мальцев, для которого он стал четвертым в сезоне.

"Чикаго" переиграл "Даллас" - 4:2. Российский голкипер "звезд" Антон Худобин был заменен после четвертого гола. На его счету всего четыре отраженных броска из восьми.