Дипломы некоторых иностранных вузов в России признают автоматически

Сейчас иностранцу, который хочет продолжить учебу или устроиться на работу в России, нужно пройти процедуру признания документов об образовании. Но есть привилегии: дипломы выпускников вузов из стран, с которыми у России действуют двусторонние соглашения, и дипломы выпускников научных и образовательных организаций из особого перечня признаются автоматически, без долгих переводов на русский язык и нотариальных заверений.

Постановление утверждает новый порядок формирования такого перечня. До этого каждый год составлялось два списка - отдельно по документам о высшем образовании и по ученым степеням. При этом выдающие их организации зачастую дублировали друг друга.

Теперь все они будут объединены в один документ. Это ускорит процесс отбора, формирование и согласование самого перечня.

Чтобы попасть в перечень иностранных вузов с автоматическим подтверждением дипломов, университету нужно помимо прочего предоставить свои позиции в ведущих международных рейтингах. До сих пор учитывались показатели трех из них: академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга университетов мира "Таймс" (The Times Higher Education World University Rankings). Теперь значение будут иметь еще два рейтинга: всемирный рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities и Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета".

"Сбором данных об организациях и формированием перечня с указанием соответствия зарубежного образования российскому займется Минобрнауки. Итоговый документ должен быть согласован с МИД России и Рособрнадзором и до 15 декабря 2021 года представлен в правительство для утверждения", - сообщается на сайте правительства.