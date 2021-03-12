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12.03.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

Директор ФСИН: Зарплата заключенных выросла на 11 процентов

Текст: Владислав Куликов

Зарплата осужденных за год выросла на 11 процентов. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Важно, что повышение заработков позволяет заключенным погашать иски, то есть выплачивать компенсации жертвам своих преступлений.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"Были приняты меры, направленные на компенсацию исковых требований потерпевших. За 2020 год сумма возмещений выросла на 14 процентов, в том числе за счет приоритетного устройства на работу лиц, имеющих иски", - рассказал Александр Калашников.

Кроме того, Александр Калашников сообщил, что прорабатывается вопрос привлечения осужденных к очистке территорий Арктической зоны от загрязнений.

"На сегодняшний день достигнута договоренность с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска", - сказал он.

В целом, по его словам, доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду на оплачиваемых работах увеличилась на десять процентов.

"Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг вырос на двенадцать процентов и составил тридцать шесть целых и три десятых миллиарда рублей, - рассказал директор ФСИН. - Чистая прибыль за 2020 год увеличилась на сорок процентов и составила три целых и три десятых миллиарда рублей".

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