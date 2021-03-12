Найден дом женщины-викинга, достигшей Америки за 500 лет до Колумба

В Исландии археологи раскопали остатки древней фермы, которая, как они предполагают, принадлежала мифической женщине-викингу Гудрид Торбьорнсдоттир. Считается, что она была первой европейской женщиной, пересекшей Атлантический океан.

Как сообщает SVT Play, речь идет о женщине, имя которой упоминается в древних сагах. Согласно исландской генеалогии, Гудрид Торбьорнсдоттир была одним из самых великих мореплавателей средневековья.

Ее сравнивали с куда более известными викингами-мужчинами, такими как Эрик Рыжий и Лейф Эрикссон. Более того, саги гласят, что Гудрид удалось пересечь Атлантику за 500 лет до Христофора Колумба, а позже она совершила паломничество в Ватикан. Впрочем, даже в Исландии о ней частично забыли.

Однако интерес к этому историческому персонажу заметно возрос после того, как археологи объявили о своей находке. Вместе с коллегами из США они обследовали обширный регион Скагафьордур на севере страны. Одной из задач исследователей было создание подробной карты этого района.

Считается, что в эпоху средневековья именно там проживали многие викинги. В ходе этой работы и были обнаружены погребенные под землей остатки крупной фермы. Неподалеку от нее располагалось два кладбища. И сам дом, и погосты датированы 1000-ми годами нашей эры.

Сопоставив известные факты с тем, что удалось найти, исландские археологи пришли к выводу, что найденная ферма принадлежала мифической женщине-викингу Гудрид Торбьорнсдоттир. По словам археолога Дугласа Болендера, даже для самой исследовательской группы находка оказалась неожиданной.

"Гудрид происходила из очень простой семьи, ее дед вообще был рабом, получившим свободу, - говорит историк Бо Эрикссон. - Несмотря на это, ей удалось совершить несколько впечатляющих путешествий в Новый Свет и стать великим торговцем, заслужить всеобщее уважение".

По его словам, легенды о Гудрид были очень популярны на протяжении нескольких веков. Однако к концу XIII века о ней стали забывать, ее имя все реже встречалось в "сказках". Постепенно о ней практически забыли.

"Я думаю, это произошло потому, что в путешествия за новыми открытиями начали отправляться выдающиеся, какими мы их сейчас знаем, люди, - продолжает Бо Эрикссон. - Европа постепенно превращалась в глобальную сверхдержаву, и Гудрид просто не осталось в ней места, о ней забыли. Произошло бы то же самое, если бы она была мужчиной? Скорее всего, нет".