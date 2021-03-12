"Довод" Кристофера Нолана запустили на Game Boy Advance. Как это выглядит

Известный режиссер Кристофер Нолан в прошлом году активно агитировал аудиторию идти на его картину "Довод" в кинотеатры, не откладывая просмотр для домашнего ознакомления в стриминговых сервисах.

В разгар пандемии коронавируса подобные призывы постановщика несколько раздосадовали блогера с YouTube-канала WULFF DEN. В знак своеобразного протеста он решил запустить крупнобюджетный фильм на максимально не подходящей для этого платформе.

Выбор пал на старенькую портативную игровую консоль Game Boy Advance. Картриджи этой приставки вмещают только 32 Мб памяти - приблизительно 30 минут видео в преотвратнейшем качестве.

Так, энтузиасту пришлось поделить двух с половиной часовой фантастический боевик на пять частей - с полученным результатом можно ознакомиться на видео.