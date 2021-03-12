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"Довод" Кристофера Нолана запустили на Game Boy Advance. Как это выглядит

Текст:   Богдан Бобров
12.03.2021,  
15:08
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Известный режиссер Кристофер Нолан в прошлом году активно агитировал аудиторию идти на его картину "Довод" в кинотеатры, не откладывая просмотр для домашнего ознакомления в стриминговых сервисах.

В разгар пандемии коронавируса подобные призывы постановщика несколько раздосадовали блогера с YouTube-канала WULFF DEN. В знак своеобразного протеста он решил запустить крупнобюджетный фильм на максимально не подходящей для этого платформе.

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Выбор пал на старенькую портативную игровую консоль Game Boy Advance. Картриджи этой приставки вмещают только 32 Мб памяти - приблизительно 30 минут видео в преотвратнейшем качестве.

Так, энтузиасту пришлось поделить двух с половиной часовой фантастический боевик на пять частей - с полученным результатом можно ознакомиться на видео.

технологии
Фото: Gregor Fischer/picture alliance via Getty Image
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