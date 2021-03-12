Электронные рецепты заменят бумажные к 2023 году

Через два года получать лекарства в аптеках россияне будут по электронным рецептам, заявили в Минздраве.

"Планируется, что к 2023 году все регионы запустят программы электронного рецепта", - сказал в пятницу, 12 марта, руководитель Центра компетенции цифровой трансформации сферы здравоохранения Михаил Левин, выступая на конференции "Фармацевтический бизнес - 2021". Он пояснил, что сначала все аптеки страны так же, как и медицинские организации должны присоединиться к единому цифровому контуру в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Это нужно для того, чтобы выписанный медицинской организацией электронный рецепт фармацевт видел в информационной системе. Причем неважно, льготное лекарство в нем указано или нет. Электронные рецепты нужны еще для создания единого реестра всех назначенных лекарств. Это поможет, в том числе, контрольно-надзорным органам отслеживать правильность выбранного врачом лечения. Росздравнадзор всегда сможет проверить соответствует ли выписанный препарат требованиям клинических рекомендаций, которые разработаны по принципам доказательной медицины профессиональным сообществом.

Пациенты получат доступ к электронным рецептам на портале госуслуг в личном кабинете "Мое здоровье", где собраны все сервисы взаимодействия с системами здравоохранения, а также информация из электронной медицинской карты, справки и выписки. Скоро также появится мобильное приложение "Мое здоровье", синхронизированное с порталом.