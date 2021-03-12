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12.03.2021 16:06
Рубрика: Культура

Фильм "Розовое облако" выйдет в российский прокат 1 апреля

Текст: Сусанна Альперина
Хит кинофестиваля Sundance 2021 года фильм "Розовое облако" Юли Жебрази выходит в российский прокат 1 апреля. Это одна из самых заметных и обсуждаемых картин на кинофестивале, получившая более четырех десятков положительных отзывов критиков со всего мира (в том числе и автора этих строк) и статус одного из наиболее заметных дебютов года.

По мнению критиков, картина Жербази, в которой рассказывается история самоизоляции молодой пары, случайно познакомившейся на вечеринке перед вынужденным заточением, может стать одним из этапных фильмов в экранном осмыслении мотива самоизоляции в кинематографе "эпохи ковида".

Фото: kinopoisk.ru
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По сюжету на Бразилию опускаются розовые облака. Люди, вышедшие на улицу ранним утром, падают замертво. Правительство настоятельно рекомендует не выходить из дома и закрыть окна и двери. Герои фильма Джованна и Яго встретились и провели ночь вместе. После пробуждения они расстались бы навсегда, но лишены выбора. Они вынуждены остаться вместе на неопределенных срок. Тем временем властями организована доставка еды и лекарств. И вот уже появилось первое поколение людей, выращенное "в домашних условиях". Дети пандемии не знают, например, каково оказаться на природе. Все впечатления от реального мира заменены тем, что происходит на экранах гаджетов...

Фильм "Розовое облако" был задуман задолго до пандемии. Сценарий написан в 2017-м году, съемки прошли в 2019-м. "В спонтанной актуальности - главная сила этой картины: Жербази рассказывает притчу о женщине, стесненной и ограниченной навязанными реалиями, вынужденной завести семью, смириться и "полюбить розовое облако". У картины есть все шансы обрести культ не только среди киноманов, но и среди неподготовленных зрителей, которых привлечет утопическая составляющая сюжета. А режиссеру Юли Жербази критики со всего мира предрекают большую и успешную карьеру, говорится в релизе прокатчиков картины в России.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк РГ-Видео

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