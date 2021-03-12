ФНПР предлагает сократить рабочую неделю для всех

Федерация независимых профсоюзов России поддерживает идею сократить рабочую неделю, но не для женщин, а для всех.

"Предложение о четырехдневной рабочей неделе для женщин должно решать вопрос сохранения зарплаты, но почему аналогичный режим нельзя предложить мужчинам - не ясно", - заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Ранее с предложением о 4-дневной рабочей неделе для женщин выступила московский омбудсмен Татьяна Потяева, а еще в 2019 году с аналогичным предложением для россиян обоего пола выступил тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживает каждый четвертый россиянин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. Исследование проводилось 11-12 марта текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Но каждый третий считает, что такой график работы не нужен никому. По данным Superjob, противников четырехдневной недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей. Мужчины эту идею поддерживают меньше, чем женщины: 17 и 35% соответственно. Больше всего тех, кто выступает за равноправие, - среди молодежи до 24 лет: 39% считают, что сокращенную рабочую неделю нужно внедрять для всех.

А первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин понятной, но не крайне необходимой на сегодняшний день.

"Этот вопрос требует серьезной проработки, - заявил сенатор корреспондентам ТАСС. - Если разделить женщин по специальностям, которые делятся на четырехдневную рабочую неделю и нет, как мы будем объясняться с остальными категориями? Сейчас я пока не вижу, что это крайне необходимая мера", - сказал Рязанский.

По мнению сенатора, сейчас, напротив, "огромное количество людей" хотело бы работать и больше обычного, "все соскучились по работе".