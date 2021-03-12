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12.03.2021 20:27
Рубрика: Экономика

ФНПР предлагает сократить рабочую неделю для всех

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федерация независимых профсоюзов России поддерживает идею сократить рабочую неделю, но не для женщин, а для всех.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Предложение о четырехдневной рабочей неделе для женщин должно решать вопрос сохранения зарплаты, но почему аналогичный режим нельзя предложить мужчинам - не ясно", - заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Ранее с предложением о 4-дневной рабочей неделе для женщин выступила московский омбудсмен Татьяна Потяева, а еще в 2019 году с аналогичным предложением для россиян обоего пола выступил тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживает каждый четвертый россиянин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. Исследование проводилось 11-12 марта текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Но каждый третий считает, что такой график работы не нужен никому. По данным Superjob, противников четырехдневной недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей. Мужчины эту идею поддерживают меньше, чем женщины: 17 и 35% соответственно. Больше всего тех, кто выступает за равноправие, - среди молодежи до 24 лет: 39% считают, что сокращенную рабочую неделю нужно внедрять для всех.

А первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин понятной, но не крайне необходимой на сегодняшний день.

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"Этот вопрос требует серьезной проработки, - заявил сенатор корреспондентам ТАСС. - Если разделить женщин по специальностям, которые делятся на четырехдневную рабочую неделю и нет, как мы будем объясняться с остальными категориями? Сейчас я пока не вижу, что это крайне необходимая мера", - сказал Рязанский.

По мнению сенатора, сейчас, напротив, "огромное количество людей" хотело бы работать и больше обычного, "все соскучились по работе".

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