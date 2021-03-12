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12.03.2021 10:42
Рубрика: Происшествия

ФСБ провела спецоперацию против оружейников-нелегалов в 28 регионах РФ

Текст: Иван Егоров
ФСБ во взаимодействии с МВД России, Следственным комитетом и Росгвардией задержали 72 нелегальных оружейника в 28 регионах страны. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, все они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В спецслужбе отметили, что была прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

На кадрах оперативного видео показано жесткое задержание нелегальных оружейников в разных местах: "Лежать! Руки за спину!", а кому то более культурно: "Руки за голову, уважаемый!"- командуют сотрудники спецназа. Через мгновение задержанные уже оказываются в наручниках. Кого-то из злоумышленников "брали" в домах и квартирах, а кого-то задерживали прямо на улице. Показан и внушительный изъятый арсенал, - в том числе автоматы Калашникова, обрезы охотничьих ружей, пистолеты и оружие времен войны среди которого - даже авиационный пулемет. В конце оперативной съемки можно увидеть сами подпольные мастерские с профессиональными станками, оборудованные в гаражах и подвалах.

Фото: Информационный центр НАК
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Спецоперация прошла в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской и Еврейской автономной областях.

По данным ЦОС ФСБ, из незаконного оборота изъяты 251 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе авиационный пулемет "ШКАС", три пулемета ("MG-34", "РПК"), 26 автоматов ("АК-103", "АКМ", "АК-74", АКС-74У"), 24 пистолета-пулемета ("ППС", "ППШ", "Кедр", "Бизон", "МР-40", "VZ-26", "RAK-26", "Suomi"). А еще 130 пистолетов и револьверов ("АПС", "ПМ", "ТТ", "ПСМ", "Наган", "Glock", "Parabellum", "Stalker", "Walther", "Beretta", "Taurus", "SIGSauer", "CZ", "Grand Power", "Colt", "Smith&Wesson", "Cobra"), 67 винтовок и карабинов ("Мосина", "СВД", "ТОЗ", "СВТ-40", "СКС", "КО-44", "Вепрь", "Сайга", "Бердана", "Винтсфез", "CZ", "Mauser", "Mannlichei", "М-16"). Кроме того, у подпольных оружейников было изъято 80 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "РГО"), более 25 тысяч патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Как отметили в ФСБ, работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.

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