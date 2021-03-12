ФСИН возьмет на контроль склонных к телефонному мошенничеству заключенных

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что ведомство начало активно брать на профилактический учет заключенных, склонных к телефонному мошенничеству. Такие люди находятся на особом контроле, чтобы отключить их от нелегальных каналов связи.

"В 2020 году выявлены и поставлены на профилактический учет 1180 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к совершению преступлений с использованием мобильных устройств, - сообщил Александр Калашников. - Данная работа будет и впредь направлена на пресечение фактов неправомерного использования средств мобильной связи в учреждениях УИС во исполнение решений оперативных совещаний Совета Безопасности Российской Федерации от 7 августа и 25 ноября 2020 года, а также в рамках выполнения Комплексной программы профилактики поступления в учреждения УИС средств мобильной связи на 2021-2022 годы".

Заявление прозвучало в ходе коллегии ФСИН.