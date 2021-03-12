Георадар поможет российским военным предотвращать теракты в Сирии

Новости

Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации 11:54
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля 11:54
YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" 11:34
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры 11:23
Оперштаб: Еще 1605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс" 11:12
ФАС проверит пермскую шаурму из-за использования знака McDonald’s 11:10
"Железная бабушка" из Белгорода установила рекорд, проехав на танке 11:09
На жителя Северодвинска завели дело за захват заложницы в МФО 11:05
В Ленинградской области депутата обвинили в незаконном обороте оружия 10:47
В Томске создали сенсор для обнаружения допинга в крови 10:47
ВОЗ выступила против выдачи ковид-паспортов 10:43
Мурашко: "Спутник V" эффективен против "британского" штамма коронавируса 10:38
Россия возглавила список стран с самым дешевым мобильным интернетом 10:38
В Челябинской области адвоката арестовали за мошенничество 10:28
В Японии зацвела первая сакура 10:12
На Урале женщина отсудила у магазина 130 тысяч за падение на крыльце 09:58
Причиной пожара в Анапе могла стать перепланировка квартиры под сауну 09:55
Эксперт: Директор школы обязан проверять поставщиков детского питания 09:48
Банк России отозвал лицензию у "Расчетной сетевой палаты" 09:32
В Симферополе дебоширы на BMW сбили полицейского 09:26
Песков заявил о росте числа атак на сайт Кремля 09:25
Собянин: в Москве начнут производить 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России 09:24
В Москве из банковских ячеек украли 460 миллионов рублей 09:23
Глава минздрава Словакии ушел в отставку 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 10:22
Рубрика: Власть

Георадар поможет российским военным предотвращать теракты в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
На авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме доставили специальный георадар "Око-3". Российские военные планируют использовать его для предотвращения терактов и диверсий, которые готовят в Сирии оставшиеся террористы.

"Георадар "Око-3" предназначен для поиска пустот в грунте, бетоне и других подобных средах. Предназначен для ведения геологоразведки, имеет широкий спектр применения. Но ключевое предназначение - ведение туннельной войны. Всевозможные бандформирования используют горнопроходческую и метростроевскую технику для оборудования подкопов под опорные базы, места размещения войск для совершения диверсионно-террористических актов", - объяснил заместитель начальника инженерных войск российской группировки войск в Сирии Павел Реуцкий.

Фото: Николай Черкасов/ РГ
На авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему летчику Пешкову

По его словам, с помощью подобных приборов российские саперы уже находили тоннели боевиков, подготовленные для проведения диверсий и терактов. Георадары также использовались для поиска схронов с оружием и боеприпасами. Отличительной особенностью "Око-3" является его способность видеть пустоты на большой глубине - до 50 метров. К тому же этот комплекс достаточно компактный. К примеру, во время пешего обследования местности блок управления и ноутбук георадара с помощью эргономичной подвески закрепляются на операторе. В ходе движения тот перемещает антенный блок за ручку по обследуемой поверхности. Координатная привязка ведется с помощью датчиков перемещения.

Если надо просканировать дорогу с автомобиля, блок управления, ноутбук и блок питания "Око-3" размещают в салоне машины. На ней же с помощью специальных автомобильных подвесок закрепляют антенные блоки. Координатная привязка ведется с помощью автомобильного датчика перемещения.

Георадар также позволяет обследовать пресноводные водоемы. Оператор вместе с полным комплектом оборудования сидит в надувной лодке и делает свою работу. Координатная привязка ведется с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемника.

Фото: Россия-1 / YouTube
Удары беспилотника "Орион" по боевикам в Сирии показали на видео

Необходимость использования "Ока-3" в Сирии подсказала сама жизнь. Активные боевые действия в стране сейчас не ведутся, но боевики не упускают случая напомнить о себе. Так, российскую авиабазу Хмеймим то и дело пытаются атаковать с помощью самодельных дронов и реактивных систем залпового огня. Против российских и сирийских военных террористы неоднократно готовили диверсии. Однако все эти попытки оказались безуспешными. Использование для терактов туннелей и подкопов - обычная для боевиков практика. Достаточно вспомнить, что еще до начала масштабной операции против международных террористов они создали в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, целый подземный город.

Помимо георадара "Око-3", российских саперов в Сирии обеспечивают современными средствами индивидуальной защиты. В частности, новыми защитными костюмами ОВР-2-02. Они предназначены для работы с взрывчатыми устройствами и более чем вдвое легче используемых сейчас - 12 кг против 28. К тому же эти костюмы способны защитить человека не только от осколков, но и от пули стрелкового оружия. Также в ОВР-2-02 имеется система охлаждения, что в условиях жаркого сирийского климата особенно ценно.

Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
За сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты