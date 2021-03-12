Глава ЦБ оценила возможность выпуска 50-рублевой монеты и банкноты в 10 тысяч

Банк России в настоящее время не рассматривает возможность выпуска ни монеты в 50 рублей, ни банкноты в 10 тысяч рублей. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, у 50-рублевой монеты, возможно, есть преимущества, хотя и неочевидные. "Но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", - рассказала Набиуллина в интервью "Известиям".

Она отметила, что для кредитных организаций такое решение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. "Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", - заключила глава ЦБ.

Напомним, что в последний раз купюры нового достоинства номиналом 2000 и 200 рублей в России были выпущены в 2017 году. По итогам голосования на купюру в две тысячи рублей попали достопримечательности Дальнего Востока, а на двухсотрублевую - Крыма.