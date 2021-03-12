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12.03.2021 09:17
Рубрика: В мире

Глава минздрава Словакии ушел в отставку

Текст: Юрий Когалов

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку. Он пожертвовал своим креслом, чтобы спасти правительственную коалицию, в рядах которой возник серьезный конфликт из-за закупки Братиславой российской вакцины "Спутник V".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить, я не держусь за свое кресло", - прокомментировал ситуацию сам Крайчи. Как передает "Словацкое радио", передавать дела новому главе минздрава он будет постепенно, в течение нескольких недель. При этом сам Крайчи переместится в кресло председателя комитета по вопросам здравоохранения Национального совета (парламента) Словакии.

Премьер-министр Игорь Матович назвал отставку своего министра самой абсурдной в истории. По его словам, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции. И это при том, что он работал больше всех других министров в течение последних 12 месяцев. Как отметил Матович, от него давно требовали уволить Крайчи, каждая допущенная во время пандемии ошибка в решениях кабмина ставилась в вину именно главе минздрава.

Русофобы в правительстве Словакии пытались отправить в отставку и самого Матовича, который был инициатором поставки в страну российской вакцины, но на его защиту встала уже президент Зузана Чапутова. Тогда правые выдвинули условие об отставке Крайчи, угрожая выйти из коалиции.

Фото: AFP/BARTOSZ SIEDLIK
Премьер Словакии исключил отказ от вакцины "Спутник V"

Они изначально выступали против закупки "Спутника V", заблокировали соответствующее решение на заседании правительства под предлогом отсутствия регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Матович назвал такую позицию проявлением неуважения к собственным согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин от COVID-19, и нездоровым геополитическим подходом к проблеме. В итоге договоренность о поставках российской вакцины была достигнута втайне от партнеров по коалиции. Первая партия "Спутника V" была доставлена в Словакию 1 марта, его применение должно начаться во второй половине марта.

Как заявил Матович, страна не будет отказываться от этого препарата только на том основании, что он произведен в России.

К тому же в Еврокомиссии уже подтвердили, что входящие в ЕС страны имеют право самостоятельно закупать вакцины у других стран для использования на своей территории.

В мире Европа Словакия Вакцинация от коронавируса

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