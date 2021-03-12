Глава минздрава Словакии ушел в отставку

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку. Он пожертвовал своим креслом, чтобы спасти правительственную коалицию, в рядах которой возник серьезный конфликт из-за закупки Братиславой российской вакцины "Спутник V".

"Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить, я не держусь за свое кресло", - прокомментировал ситуацию сам Крайчи. Как передает "Словацкое радио", передавать дела новому главе минздрава он будет постепенно, в течение нескольких недель. При этом сам Крайчи переместится в кресло председателя комитета по вопросам здравоохранения Национального совета (парламента) Словакии.

Премьер-министр Игорь Матович назвал отставку своего министра самой абсурдной в истории. По его словам, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции. И это при том, что он работал больше всех других министров в течение последних 12 месяцев. Как отметил Матович, от него давно требовали уволить Крайчи, каждая допущенная во время пандемии ошибка в решениях кабмина ставилась в вину именно главе минздрава.

Русофобы в правительстве Словакии пытались отправить в отставку и самого Матовича, который был инициатором поставки в страну российской вакцины, но на его защиту встала уже президент Зузана Чапутова. Тогда правые выдвинули условие об отставке Крайчи, угрожая выйти из коалиции.

Они изначально выступали против закупки "Спутника V", заблокировали соответствующее решение на заседании правительства под предлогом отсутствия регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Матович назвал такую позицию проявлением неуважения к собственным согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин от COVID-19, и нездоровым геополитическим подходом к проблеме. В итоге договоренность о поставках российской вакцины была достигнута втайне от партнеров по коалиции. Первая партия "Спутника V" была доставлена в Словакию 1 марта, его применение должно начаться во второй половине марта.

Как заявил Матович, страна не будет отказываться от этого препарата только на том основании, что он произведен в России.

К тому же в Еврокомиссии уже подтвердили, что входящие в ЕС страны имеют право самостоятельно закупать вакцины у других стран для использования на своей территории.