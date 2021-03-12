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12.03.2021 10:47
Рубрика: Происшествия

ГП направила в суд дело об убийстве криминального авторитета Япончика

Текст: Иван Егоров
В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии. Их обвиняют в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Джамбула Джанашия. Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости Джамбула Джанашия. Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости
Джамбула Джанашия. Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

В Генпрокуратуре отметили, что, как полагает следствие, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

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По данным следствия, на стадии подготовки к преступлению фигуранты путем скрытного наблюдения установили образ жизни Иванькова, круг его знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. После этого они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны для общения между собой.

Выяснив, что Иваньков часто бывает в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе, киллеры выбрали для стрельбы наиболее удобное место рядом с рестораном. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к "Тайскому слону" и начали наблюдать за Япончиком.

Примерно в 20 часов Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученного ранения Иваньков 9 октября 2009 года скончался в больнице.

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По данным Генпрокуратуры, Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск. Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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