Загадочные 1300-летние золотые гравюры обнаружены в Швеции

В Швеции в небольшом городке Аска археологи обнаружили около двух десятков золотых артефактов, которые вызвали у них немало вопросов. Эти изделия, возраст которых составляет порядка 1300 лет, представляют собой гравюры, изображающие обнимающиеся пары.

Как сообщает Live Science, загадочные фигурки были обнаружены при раскопках кургана, сохранившего следы древнего поселения близ городка Аска. Они были найдены при расчистке одного из сооружений.

Радиоуглеродное датирование указывает на то, что это здание было построено примерно между 650 и 680 годами нашей эры. Вероятно, это был тронный зал, который около 940 года нашей эры был разрушен. Причем ученые считают, что это строение попросту было демонтировано теми, кто его использовал в то время.

Возрастом здания были датированы и удивительные артефакты. Археологи говорят, что ранее лишь несколько подобны артефактов было найдено в других местах Швеции. Эти предметы относительно хорошо сохранились.

Они представляют собой неизвестные произведения искусства, выполненные на золотой фольге. По сути, это гравюры на тонких золотых листах. Ученые отмечают, что на всех рисунках изображены обнимающиеся пары.

"На сегодняшний день у нас есть 22 таких предмета, - говорит Мартин Рундквист, профессор археологии Лодзинского университета в Польше. - Точное число не совсем ясно, потому что большинство этих изделий фрагментированы. Существует некоторая неопределенность в отношении того, какие фрагменты можно соединить вместе".

Удивило археологов и то, что фрагменты целых гравюр находились не в хаотичном порядке, а были аккуратно кем-то сложены еще в древности. Для их изучения ученые привлекли ювелира по имени Эдди Херлин. Именно он помог археологам аккуратно развернуть фольгу, не повредив ее.

Только после этого ученым и открылись изображения: стало ясно, что на всех без исключения золотых листах изображены обнимающиеся пары. Для археологов и историков эти пары пока являются загадкой. Подобные сюжеты и изделия не упоминаются ни в одном известном древнем письменном источнике.

Загадкой остается и их предназначение, хотя несколько гипотез на этот счет уже выдвинуто. По словам Рундквиста, это могли быть дары. То, что много фигурок было обнаружено в одном месте, причем они находились в одном зале, может свидетельствовать о том, что некие люди, съезжавшиеся из разных мест, привозили их кому-то именно в качестве подарков.

"Такие изделия обычно находят в больших залах, которые были предназначены для пиршеств, нередко рядом с остатками столбов, - говорит Рундквист. - Вероятно, они были прибиты к столбам, которые поддерживали крышу или служили креплением для высокого трона короля".

По его словам, сейчас трудно сказать, кого изображали древние мастера. По одной из версий, обнимающиеся пары могли быть богами и богинями. Эта гипотеза согласуется с известным фактом о том, что в тот период времени короли, как правило, заявляли о своем божественном происхождении. По другой версии, загадочные рисунки могли изображать принцев и принцесс, которые собирались пожениться.

По словам Рундквиста, помимо выгравированных золотых фигур археологи обнаружили остатки двух игровых фигурок, вырезанных из китовой кости. Также были обнаружены три железных подвески со спиральными узорами.