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12.03.2021 21:18
Рубрика: Спорт

"Химки" обыграли "Ростов" и поднялись на девятое место в РПЛ

Текст: Артур Нанян
В стартовом матче 22-го тура чемпионата России "Химки" принимали "Ростов". Победу с минимальным счетом одержали хозяева - 1:0.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Подмосковная команда вышла вперед на 49-й минуте: с пенальти отличился Резиуан Мирзов. Гости могли отыграться и даже забили, однако гол Али Соу был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

Благодаря победе "Химки" поднялись уже на девятую строчку, опередив на одно очко "Краснодар" - 32 против 31. При этом "быки" свой матч проведут на выходных в гостях с "Тамбовом". К слову, беспроигрышная серия клуба из Подмосковья в чемпионате достигла девяти встреч. Последнее поражение футболисты Игоря Черевченко потерпели в начале ноября на своем поле от "Зенита" (0:2).

Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Что касается "Ростова", то команда Валерия Карпина с начала года не одержала ни одной победы. В турнирной таблице дончане идут на седьмом месте с 34 очками. Обогнать их по итогам тура может "Рубин", который идет вровень с ростовчанами. Казанский клуб 14 марта встретится на выезде с "Уфой".

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