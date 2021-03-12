Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153; 2017, N 27, ст. 3952; N 30, ст. 4445; 2018, N 23, ст. 3229; N 49, ст. 7523; 2020, N 31, ст. 5014) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 после слов "безопасности государства," дополнить словами "за исключением сделок, предусмотренных пунктом 51 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона и совершаемых организацией, находящейся под контролем иностранного государства,";

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) сделки организации, находящейся под контролем иностранного государства, влекущие за собой установление данной организацией контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, которое является таковым исключительно в связи с осуществлением им видов деятельности, указанных в пунктах 3 (за исключением производства лекарственных средств) и (или) 36 (в части оказания услуг по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры) статьи 6 настоящего Федерального закона, для которого указанные виды деятельности не являются основными и при этом за последние три года, предшествующие дате подачи ходатайства о предварительном согласовании такой сделки, балансовая стоимость имущества, используемого для осуществления указанных видов деятельности, составляет не более одного процента определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов такого хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, за каждый завершенный отчетный год, планируемые к совершению в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, либо в отношении организации, не имеющей стратегического значения, под контролем которой находится такое хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение;";

3) статью 9 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. В случае, если уполномоченным органом при рассмотрении ходатайства установлено, что решение по результатам рассмотрения ходатайства принимается в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона, в течение трех рабочих дней со дня определения этого факта уполномоченный орган обязан направить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития (далее - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти), запросы о необходимости рассмотрения данного ходатайства Комиссией либо об отсутствии такой необходимости. В течение не более чем четырнадцать дней со дня поступления от уполномоченного органа указанных запросов заинтересованные федеральные органы исполнительной власти направляют в уполномоченный орган заключения о необходимости рассмотрения данного ходатайства Комиссией либо об отсутствии такой необходимости. При подготовке этих заключений на основании информации, представленной в том числе уполномоченным органом в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, указанного в ходатайстве, предусмотренном частью 1 статьи 101 настоящего Федерального закона, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должны быть учтены следующие критерии:

1) последствия совершения планируемой сделки либо установления контроля в соответствии с частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона для сферы деятельности, нормативно-правовое регулирование или федеральный государственный контроль (надзор) которой осуществляется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;

2) наличие или отсутствие необходимости возложения Комиссией на заявителя одного или нескольких обязательств, предусмотренных пунктами 1-7 и 10-15 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.";

4) в статье 10:

а) абзац первый части 1 после слов "над этим хозяйственным обществом" дополнить словами ", а в случае, если решение по результатам рассмотрения ходатайства принимается в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона, также запросы о необходимости рассмотрения данного ходатайства Комиссией либо об отсутствии такой необходимости";

б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, предусмотренном частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, уполномоченным органом в дополнение к указанным запросам направляются копии заключений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о необходимости рассмотрения ходатайства Комиссией либо об отсутствии такой необходимости в срок не более чем три рабочих дня со дня их поступления в уполномоченный орган.";

в) часть 3 дополнить словами ", а в случае, если решение по результатам рассмотрения ходатайства принимается в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона, также заключения о необходимости рассмотрения данного ходатайства Комиссией либо об отсутствии такой необходимости";

г) часть 6 дополнить словами "либо принимает решение о предварительном согласовании сделки или согласовании установления контроля в упрощенном порядке в случае, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 101 настоящего Федерального закона";

5) дополнить статьей 101 следующего содержания:

"Статья 101. Особенности принятия решения в упрощенном порядке о предварительном согласовании сделки или согласовании установления контроля

1. Решение в упрощенном порядке о предварительном согласовании сделки или согласовании установления контроля по результатам рассмотрения ходатайства иностранного инвестора либо входящего в группу лиц юридического или физического лица (за исключением иностранных инвесторов, которые являются иностранными инвесторами, не представляющими информации, и (или) иностранными государствами, и (или) международными организациями и (или) находятся под контролем иностранных инвесторов, не представляющих информации, и (или) иностранных государств, и (или) международных организаций), которые намереваются совершить какую-либо из указанных в пунктах 1, 4 и 6 части 1 и частях 2-4 статьи 7 настоящего Федерального закона сделок или установили контроль в соответствии с частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, которое является таковым исключительно в связи с осуществлением им видов деятельности, указанных в пунктах 3 (за исключением производства лекарственных средств) и (или) 36 (в части оказания услуг по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры) статьи 6 настоящего Федерального закона, для которого указанные виды деятельности не являются основными и при этом за последние три года, предшествующие дате подачи ходатайства, балансовая стоимость имущества, используемого для осуществления указанных видов деятельности, составляет не более одного процента определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов данного хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, за каждый завершенный отчетный год, после проведения проверки в соответствии с порядком, установленным частями 1-5 статьи 10 настоящего Федерального закона, принимает уполномоченный орган с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. В течение трех дней со дня окончания проверки, предусмотренной частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, и поступления в уполномоченный орган заключений, указанных в части 3 статьи 10 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган на основании полученной информации:

1) принимает решение о предварительном согласовании сделки или согласовании установления контроля с указанием срока действия такого решения и направляет копию данного решения в Комиссию в течение трех рабочих дней со дня его принятия при наличии заключений федерального органа исполнительной власти в области обороны, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности об отсутствии угрозы соответственно обороне страны, безопасности государства в результате совершения сделки либо в результате установления контроля и об отсутствии необходимости рассмотрения соответствующего ходатайства Комиссией, а также при наличии заключений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти об отсутствии необходимости рассмотрения указанного ходатайства Комиссией;

2) направляет в Комиссию документы и информацию, которые предусмотрены частью 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, для рассмотрения ходатайства Комиссией в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона при наличии заключения, поступившего от федерального органа исполнительной власти в области обороны, или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, или заинтересованного федерального органа исполнительной власти, о необходимости рассмотрения соответствующего ходатайства Комиссией либо отсутствия заключения какого-либо из указанных федеральных органов исполнительной власти, направляемых в соответствии с запросом уполномоченного органа в срок, установленный настоящим Федеральным законом.";

6) в части 1 статьи 12:

а) пункт 4 дополнить словами ", и (или) деятельности в целях оказания коммунальных услуг по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации";

б) дополнить пунктами 10-15 следующего содержания:

"10) продолжение осуществления хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, вида деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

11) передача в срок, установленный Комиссией, прав на осуществление деятельности по водоснабжению и водоотведению и (или) деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) прав в отношении имущества, необходимого для осуществления указанных видов деятельности, иному лицу с соблюдением требований настоящего Федерального закона либо в государственную или муниципальную собственность;

12) осуществление деятельности хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения (в том числе на объектах водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и гидротехнических сооружениях), с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

13) продолжение реализации хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, действующей инвестиционной программы, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (или уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению такой инвестиционной программы) в порядке, установленном Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

14) обеспечение сохранения хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, объемов производства и поставок продукции (работ, услуг) на уровне не ниже предшествующего дате совершения сделки или установления контроля;

15) внедрение инновационных технологий на объектах промышленного производства, расположенных на территории Российской Федерации, а также размещение на территории Российской Федерации объектов промышленного производства деталей, узлов, комплектующих и материалов, используемых хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, для производства и поставок продукции (работ, услуг).".

Президент Российской Федерации В. Путин